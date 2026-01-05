Перший Святвечір українці відзначають 24 грудня – напередодні Різдва Христового. Водночас у різдвяному циклі є ще один важливий день – другий Святий вечір, який святкують перед Хрещенням Господнім.

Якого числа другий Святий вечір

За новим церковним календарем другий Святий вечір припадає на 5 січня 2026 року. Його відзначають напередодні Водохреща, яке вже кілька років поспіль святкують 6 січня.

За старим (юліанським) календарем другий Святвечір припадає на 18 січня, а Хрещення Господнє – на 19 січня, однак у житті української православної спільноти основною датою є саме 5 січня.

Другий Святий вечір також відомий під назвами Голодна кутя або Водохресний вечір.

Традиції святкування другого Святвечора

Назва Голодна кутя має своє пояснення. Упродовж дня – від ранку 5 січня і до появи першої зірки – віряни дотримуються суворого посту. Святкова вечеря є пісною та стриманою, без переїдання.

Перед вечерею родина молиться, а також випиває ковток води, освяченої в церкві. На стіл традиційно ставлять кутю, узвар, смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії та інші пісні страви.

У наших предків із другим Святвечором було пов’язано багато обрядових звичаїв. Зокрема, господар дому намагався задобрити погоду: відчиняв двері та промовляв звернення до морозу з проханням не шкодити майбутньому врожаю.

Морозе, Морозе, ходи до нас куті їсти, а коли не йдеш, то не йди й на жито, пшеницю та всяку пашницю.

Після вечері діти виганяли кутю з хати – били палицями по порогу та промовляли обрядові примовки, закликаючи швидший прихід весни.

Тікай, кутя, із покуття, а узвар – іди на базар. Паляниці, залишайтеся на полиці, а дідух – на теплий дух, щоб покинути кожух!

Коли сутеніло, родина виносила дідуха на подвір’я та спалювала його. Попіл розвіювали на городі – на добрий урожай у новому році.

Оселю та господарство також кропили свяченою водою, вірячи, що це захистить дім від усього злого. Залишки їжі зі святкового столу віддавали домашнім тваринам, а кутю – курям, щоб добре неслися.

Вранці наступного дня, на Водохреща, віряни знову йдуть до церкви на святкове богослужіння та освячення води. Деякі також дотримуються традиції занурення в ополонку як символ духовного очищення.