Водохреще – одне з найважливіших християнських свят, пов’язане з освяченням води та хрещенням Ісуса Христа у водах Йордану. В Україні його відзначають 6 січня, за старим стилем святкували 19 січня.

Цей день у християнській традиції символізує очищення, оновлення та початок духовного шляху. Саме тому на Водохреще віряни вітають одне одного словами: Христос хрещається! – У річці Йордані!

Факти ICTV підготували добірку привітань з Водохрещем у віршах та прозі, щоб ви могли поділитися теплими словами з рідними й близькими.

Водохреще 2026 – привітання у віршах

З Йорданською святою водою!

Щоб Ісус, що охрестився,

Коли потрібно – заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу вільну Україну.

Щоб гості з’їхались бажані.

Христос хрестився у Йордані!

***

На річці на Йордані Мати Сина купає,

Гріх і біль наш змиває.

Освятив Йордан воду на щастя, на здоров’я, на вашу вроду.

Цілий світ звеселився, Христос охрестився.

***

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Свята йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос Хрещається!

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився,

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну.

***

Хай свята водичка

Скропить ваші личка

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину,

І всю Україну!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров’я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям вас засіє,

Водицею окропить та любов’ю,

І подарує вам міцне здоров’я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

Водохреще 2026 – привітання у прозі

У світле свято Хрещення Господнього бажаю, щоби свята вода змила сум та печаль, унесла всі негаразди й зігріла душу та серце. Міцного здоровʼя, сили, добробуту та щастя усій вашій родині!

***

Вітаю з Йорданом! Нехай спільна молитва та свята вода зміцнять нашу єдність. Бажаю, щоб ворожа навала зникла, як лід під сонцем, а на нашій землі запанували справедливий мир та злагода!

***

Христос хрещається! Божої опіки та благодаті! Хай свята вода омиє вашу душу й тіло, надасть бадьорості та здоровʼя! Хай віра, надія та любов не полишають! Перемоги, миру та злагоди!

***

Вітаю зі святим Йорданом – святом очищення та оновлення. Бажаю, щоби вам були відкриті всі можливості до щасливого життя, щоби у вашій оселі панували мир та любов! Оптимізму та віри в найкраще!

***

З Водохрещем! Нехай правда та Бог будуть на нашому боці. Бажаю, щоб кришталева вода Йордану принесла звільнення всім окупованим землям і подарувала нам щастя жити у мирній Україні!

***

Вітаю з Хрещенням Господнім! Хай ваш життєвий шлях освітлює промінець надії та добробуту! Хай всі рідні будуть здорові, у серці панує любов та радість, а освячена вода змиє всі негаразди та турботи!

***

Чистих думок та ясного дня у це світле свято! Хай янгол-охоронець розгорне над вами свої білосніжні крила, а печалі та негоди оминають стороною! Христос хрещається!

***

Усію вашу родину вітаю з Йорданом! Нехай Бог оберігає вас і благословляє на добрі справи, а краплі кришталевої святої води зміцнять дух та тіло. Гармонії, віри та оптимізму у ці непрості часи!

***

Христос хрещається! У цей світлий день бажаю залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Перемоги, миру та благословення кожному з нас й усій Україні!

***

З Водохрещем! Нехай свята вода змиє ворогів з нашої землі та очистить Україну від усього злого. Бажаю якнайшвидшої перемоги, Божого захисту нашим воїнам та довгоочікуваного миру кожній родині!