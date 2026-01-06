Привітання до Водохреща 2026: щирі слова для близьких людей
Водохреще – одне з найважливіших християнських свят, пов’язане з освяченням води та хрещенням Ісуса Христа у водах Йордану. В Україні його відзначають 6 січня, за старим стилем святкували 19 січня.
Цей день у християнській традиції символізує очищення, оновлення та початок духовного шляху. Саме тому на Водохреще віряни вітають одне одного словами: Христос хрещається! – У річці Йордані!
Факти ICTV підготували добірку привітань з Водохрещем у віршах та прозі, щоб ви могли поділитися теплими словами з рідними й близькими.
Водохреще 2026 – привітання у віршах
З Йорданською святою водою!
Щоб Ісус, що охрестився,
Коли потрібно – заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу вільну Україну.
Щоб гості з’їхались бажані.
Христос хрестився у Йордані!
***
На річці на Йордані Мати Сина купає,
Гріх і біль наш змиває.
Освятив Йордан воду на щастя, на здоров’я, на вашу вроду.
Цілий світ звеселився, Христос охрестився.
***
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому миру Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Свята йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам серце теплом,
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос Хрещається!
***
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився,
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну.
***
Хай свята водичка
Скропить ваші личка
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати!
Скропить всю родину,
І всю Україну!
***
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров’я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям вас засіє,
Водицею окропить та любов’ю,
І подарує вам міцне здоров’я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
Водохреще 2026 – привітання у прозі
У світле свято Хрещення Господнього бажаю, щоби свята вода змила сум та печаль, унесла всі негаразди й зігріла душу та серце. Міцного здоровʼя, сили, добробуту та щастя усій вашій родині!
***
Вітаю з Йорданом! Нехай спільна молитва та свята вода зміцнять нашу єдність. Бажаю, щоб ворожа навала зникла, як лід під сонцем, а на нашій землі запанували справедливий мир та злагода!
***
Христос хрещається! Божої опіки та благодаті! Хай свята вода омиє вашу душу й тіло, надасть бадьорості та здоровʼя! Хай віра, надія та любов не полишають! Перемоги, миру та злагоди!
***
Вітаю зі святим Йорданом – святом очищення та оновлення. Бажаю, щоби вам були відкриті всі можливості до щасливого життя, щоби у вашій оселі панували мир та любов! Оптимізму та віри в найкраще!
***
З Водохрещем! Нехай правда та Бог будуть на нашому боці. Бажаю, щоб кришталева вода Йордану принесла звільнення всім окупованим землям і подарувала нам щастя жити у мирній Україні!
***
Вітаю з Хрещенням Господнім! Хай ваш життєвий шлях освітлює промінець надії та добробуту! Хай всі рідні будуть здорові, у серці панує любов та радість, а освячена вода змиє всі негаразди та турботи!
***
Чистих думок та ясного дня у це світле свято! Хай янгол-охоронець розгорне над вами свої білосніжні крила, а печалі та негоди оминають стороною! Христос хрещається!
***
Усію вашу родину вітаю з Йорданом! Нехай Бог оберігає вас і благословляє на добрі справи, а краплі кришталевої святої води зміцнять дух та тіло. Гармонії, віри та оптимізму у ці непрості часи!
***
Христос хрещається! У цей світлий день бажаю залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Перемоги, миру та благословення кожному з нас й усій Україні!
***
З Водохрещем! Нехай свята вода змиє ворогів з нашої землі та очистить Україну від усього злого. Бажаю якнайшвидшої перемоги, Божого захисту нашим воїнам та довгоочікуваного миру кожній родині!