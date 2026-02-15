Медична сестра – це людина, чия праця часто залишається поза увагою. Попри скромну зарплату та складний графік, вона дарує підтримку тим, хто цього потребує найбільше, допомагає лікарям і рятує життя пацієнтів.

Коли Міжнародний день операційної медичної сестри та як привітати медиків, читайте в нашому матеріалі.

Міжнародний день операційної медичної сестри: дата

Міжнародний день операційної медичної сестри відзначають щороку 15 лютого. Свято започатковане у 2009 році Європейською асоціацією операційних медичних сестер, щоб підкреслити важливість професії та внесок медсестер у роботу операційних блоків.

Зараз дивляться

Операційні медсестри – це основна підтримка хірурга під час операцій, вони забезпечують порядок у роботі операційного блоку і допомагають зберігати життя пацієнтів.

Професія потребує високого рівня знань, швидкої реакції та гарної фізичної підготовки, адже кожен день пов’язаний із відповідальністю та складними ситуаціями.

Свято не має формальних урочистостей, його відзначають внутрішніми подяками, привітаннями та корпоративними заходами в медичних закладах. Колеги та пацієнти висловлюють слова вдячності та поваги, а медсестрам дарують квіти та маленькі подарунки на знак визнання їхньої праці.

Міжнародний день операційної медичної сестри: історія свята

Історія професії операційної медсестри починається ще з 1891 року, коли медсестри вперше почали допомагати лікарям під час операцій.

Протягом років їхня роль змінювалася: від підлеглого персоналу до самостійних та висококваліфікованих спеціалістів, здатних приймати важливі рішення в рамках своєї компетенції.

Привітання з Днем операційної медичної сестри у прозі

Вітаємо з професійним святом! Бажаємо, щоб ваша щоденна праця завжди була оцінена і приносила відчуття гордості за власну справу. Нехай пацієнти дарують вдячність і посмішки, а колеги підтримують у складних ситуаціях.

***

Дорогі медсестри, у цей день хочемо побажати вам терпіння та мудрості, адже ваша робота потребує великої уваги та відданості. Нехай кожна операція проходить успішно, а вміння підтримувати хірургів і пацієнтів завжди приносить радість. Бажаю радості від кожного врятованого життя і гармонії у сім’ї.

***

Вітаємо з Днем операційної сестри! Нехай ваша доброта, професіоналізм і турбота про людей завжди знаходять відгук у серцях пацієнтів та колег. Бажаємо, щоб ваша робота дарувала відчуття задоволення, а кожен день починався з усмішки і теплих слів подяки.

***

Бажаємо у цей день гарного настрою та сил для нових звершень. Нехай ваша відданість професії допомагає людям відновлювати здоров’я і дарує надію кожному пацієнту. Нехай близькі підтримують у всіх починаннях. Бажаємо, щоб у житті було якомога більше світлих і теплих моментів.

***

Вітаємо зі святом! Бажаємо, щоб кожен день на роботі дарував вам почуття гордості за свою справу і впевненість у власних силах. Нехай важність, доброта та професіоналізм завжди винагороджуються вдячністю пацієнтів і підтримкою колег. Бажаємо здоров’я, радості, натхнення і благополуччя у всіх сферах життя.

З Днем операційної медичної сестри: привітання у віршах

Ви підтримку людям щодня даруєте,

Турботою й силою всіх зігріваєте.

Хай здоров’я, щастя вас не полишають,

А посмішки серце завжди зігрівають.

***

Ви серцем людям завжди допомагаєте,

В біді і тривозі їх підтримуєте.

Хай щастя й тепло у житті буде,

І кожен день радість вам дарує!

***

Ви даруєте людям підтримку і ласку,

В роботі своє серце вкладаєте без страху.

Нехай удача завжди буде поруч,

А всі негаразди обходять стороною!

Привітання з Днем операційної медичної сестри у листівках

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.