Коли хочеться створити особливий настрій до Дня закоханих, найпростіший спосіб – увімкнути фільми про любов до Дня святого Валентина, у яких почуття говорять гучніше за слова. Хороша романтична історія здатна перетворити звичайний вечір на емоційну подорож.

Адже тут і тремтіння першої зустрічі, і біль розлуки, і те саме тепло всередині, яке ще довго не відпускає після фінальних титрів.

Ми зібрали стрічки про кохання, фільми та нові серіали до Дня святого Валентина, що залишають слід, від великої класики до сучасних хітів.

День святого Валентина: що подивитися 14 лютого

Титанік. Епічна історія кохання та романтичний фільм до Дня святого Валентина про Джека і Роуз розгортається на борту розкішного лайнера, який вирушає у свій перший і останній рейс. Вони з різних світів, адже він бідний митець, вона – дівчина з вищого суспільства, обмежена правилами.

Їхній роман спалахує швидко на тлі розкоші, музики й відчуття великого майбутнього. Та катастрофа змушує героїв обирати між страхом і самопожертвою, перетворюючи цю історію на символ любові, що сильніша за обставини.

Щоденник пам’яті. Цей фільм про кохання до Дня святого Валентина, розповідає про Ноя та Еллі, чия юнацька закоханість проходить через роки розлуки, війну й різні життєві шляхи. Їхня історія подається через спогади, які літній чоловік читає жінці, що поступово втрачає пам’ять.

У центрі ідея, що справжні почуття не стираються часом і труднощами. Це ніжна, але емоційно сильна драма про відданість, вибір і любов, яка залишається навіть тоді, коли все інше зникає.

Комедійні фільми до Дня святого Валентина

Ці стрічки поєднують романтичні історії з часткою гумору та жартів.

Коли Гаррі зустрів Саллі. Гаррі та Саллі знайомляться випадково, а їхня перша поїздка разом закінчується суперечкою про те, чи можуть чоловік і жінка просто дружити. Доля зводить їх знову і знову протягом років, і між ними поступово формується глибокий зв’язок.

Вони діляться переживаннями, невдалими романами й сумнівами, самі не помічаючи, як стають найважливішими людьми одне для одного. Це тепла романтична комедія про дружбу, що непомітно переростає в кохання.

500 днів літа. Це романтична історія з нотками комедії, дотепними моментами та іронією щодо справ сердечних. Фільм показує стосунки Тома і Саммер не як казку, а як реальну історію з ілюзіями й розчаруваннями. Події подаються не по порядку, а уривками – так, як людина зазвичай і згадує минуле.

Том вірить у долю та “єдину”, тоді як Саммер не шукає серйозних зобов’язань. Це чесний погляд на те, що любов іноді буває односторонньою і вчить нас більше через втрати, ніж через хепі-енди.

Ла-Ла Ленд. Мія мріє стати акторкою, а Себастьян відкрити власний джаз-клуб, і їхня зустріч у Лос-Анджелесі здається початком казки. Разом вони підтримують одне одного на шляху до мрій, закохуючись дедалі сильніше.

Та успіх приносить і складні рішення, які змінюють їхні стосунки. Це яскрава, музична історія про кохання і ціну, яку іноді доводиться платити за власні амбіції.

Що подивитися на День святого Валентина

Гордість і упередження. Історія Елізабет Беннет і містера Дарсі починається з взаємної неприязні та хибних вражень. Соціальні норми, гордість і чужі слова заважають героям побачити одне одного справжніх.

Поступово між ними народжується повага, а потім і глибоке почуття. Це витончена романтика про те, як любов допомагає подолати власні упередження.

Винні зірки. Підлітки Гейзел і Огастус знайомляться в групі підтримки для онкохворих і швидко знаходять спільну мову. Попри діагнози, вони жартують, мріють і вирушають у подорож, щоб здійснити одну особливу зустріч.

Їхні стосунки наповнені світлом, гумором і водночас усвідомленням крихкості життя. Це зворушлива історія про любов, яка вимірюється не тривалістю, а глибиною.

Твоє ім’я. Двоє підлітків, а саме хлопець із Токіо та дівчина з провінції, раптово починають мінятися тілами уві сні. Спочатку це здається дивною пригодою, але між ними виникає невидимий зв’язок.

Коли вони намагаються знайти одне одного в реальному житті, з’ясовується, що їх розділяє не лише відстань, а й час. Це красива анімаційна історія про долю, пам’ять і любов, що долає навіть космічні межі.

Нові серіали до Дня святого Валентина

Емілі в Парижі. Романтична комедія про американку Емілі, яка переїжджає до Парижа працювати в маркетинговій компанії. Її життя сповнене кумедних культурних непорозумінь, романтичних пригод і яскравих пейзажів міста.

Серіал показує, як кохання та дружба можуть виникати в найнесподіваніших ситуаціях, а легкий гумор робить перегляд ще приємнішим. Ідеально для вечора з попкорном та настроєм на романтику.

Як я зустрів вашу маму. Серіал наповнений любовними історіями, смішними пригодами та незабутніми ситуаціями з друзями. Через пригоди Теда та його друзів глядачі бачать, як виникає кохання і як воно змінює людей.

Легкий гумор, дотепні жарти та романтичні моменти роблять його чудовим варіантом для вечора на День святого Валентина.

