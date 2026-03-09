День Святих 40 мучеників Севастійських є однією з відомих подій у християнській традиції, пов’язаних із пам’яттю ранніх мучеників церкви. У народі цей день часто називають просто Сорок святих.

За новим церковним календарем, яким послуговується ПЦУ, вшанування Святих 40 мучеників Севастійських у 2026 році припадає на 9 березня.

Сорок святих – історія вшанування

Дата встановлена на честь сорока воїнів-християн, які жили у IV столітті в місті Севастія (територія сучасної Туреччини).

Зараз дивляться

За переказами, вони служили у римському війську, але відмовилися зректися християнської віри під час переслідувань за імператора Ліцинія.

За відмову поклонитися язичницьким богам воїнів покарали. Їх змусили стояти оголеними на замерзлому озері. Поруч стояла лазня, куди дозволяли зайти тим, хто зречеться віри.

За церковним переказом, один із воїнів не витримав випробування і залишив озеро, але на його місце став один із сторожів, який увірував у Христа. Так кількість мучеників знову стала сорок.

Ця історія стала символом вірності, мужності та духовної стійкості, тому Севастійські мученики особливо шануються у православній традиції.

Сорок святих – що можна робити цього дня

День пам’яті Севастійських мучеників припадає на період Великого посту, тому традиції цього свята поєднують церковні та народні звичаї.

Цього дня віряни відвідують церковне богослужіння або моляться вдома, згадуючи подвиг святих мучеників і прохаючи у молитві сили у випробуваннях.

Також заведено допомогати ближнім або робити добрі справи, зберігати стриманість і спокій, як це роблять у період посту.

В українській народній традиції цей день також пов’язували з приходом весни. У деяких регіонах існував звичай пекти пісне печиво у формі пташок – жайворонків, що символізували повернення тепла.

Сорок святих – що не можна робити

Як і в інші дні Великого посту, на свято Сорока мучеників дотримуються певних обмежень.

Зокрема, у народній традиції вважається, що цього дня не варто:

сваритися, лаятися або ображати інших;

займатися важкою фізичною працею без потреби;

влаштовувати гучні розваги;

порушувати пісні обмеження в їжі.

Основна ідея цього дня – зосередження на духовному житті, молитві та добрих справах.

Сорок святих – народні прикмети

У народному календарі Сорок святих також пов’язували з погодними прикметами та приходом весни. Найпоширеніші прикмети цього дня:

якщо погода тепла – весна буде ранньою;

якщо мороз – холод може триматися ще кілька тижнів;

якщо прилетіли птахи – скоро встановиться справжнє весняне тепло;

ясний день віщує гарну погоду на найближчі тижні.

У народі вірили, що від цього дня починається справжній прихід весни, а птахи повертаються з вирію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.