27 березня 2026 року світ відзначає Міжнародний день театру, свято, присвячене театральному мистецтву, його впливу на суспільство та культурному значенню.

Професійне свято – День нефролога – відзначають лікарі, які знаються на лікуванні нирок.

Також цього дня вшановують пам’ять мучениці Матрони Солунської, яка постраждала за християнську віру.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 27 березня 2026 року

Це день Мучениці Матрони Солунської. Вона жила в III столітті в місті Солуні, з юних років дотримувалася християнської віри, була рабинею юдейки Павтіли, яка намагалася примусити її відректися від християнства, за свою віру Матрона зазнала жорстоких тортур і була страчена.

Триває Великий піст – час суворого духовного та тілесного очищення перед Великоднем. Це період, коли віряни прагнуть зосередитися на молитві, покаянні та добрих справах. У цей час діють певні обмеження в харчуванні: слід відмовитися від м’ясних, молочних продуктів, яєць та риби, натомість вживаючи рослинну їжу, крупи, овочі та фрукти.

Який сьогодні, 27 березня 2026 року, день в Україні

27 березня – це звичайний робочий день, однак у світі відзначають Міжнародний день театру. Це свято присвячене розвитку театрального мистецтва та його впливу на культуру.

Це свято встановлено в 1961 році Міжнародним інститутом театру. Воно відзначається щорічно 27 березня. У цей день по всьому світу проходять театральні фестивалі, вистави, творчі зустрічі.

27 березня відзначається День нефролога – професійне свято лікарів, які займаються діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань нирок.

Хто святкує день ангела 27 березня 2026 року

Іменини 27 березня святкують володарі таких імен: Іван, Макар, Олександр, Павло.

Що не можна робити 27 березня 2026 року

27 березня 2026 року не варто конфліктувати, сваритися або проявляти агресію, оскільки це може призвести до тривалих непорозумінь.

Також не рекомендується починати важливі справи, адже існує ризик, що вони підуть не за планом і принесуть більше проблем, ніж користі.

У народі вірили, що цього дня не можна працювати в полі або займатися важкою фізичною працею, бо це може накликати негоду та неврожай.

Крім того, слід утриматися від надмірних веселощів і галасливих застіль, щоб не привертати до себе неприємності.

Що можна робити сьогодні

27 березня 2026 року можна присвятити час саморозвитку, духовним практикам або молитві, адже цей день сприятливий для внутрішнього спокою та гармонії. Це також вдалий момент, щоб провести час із рідними та близькими, підтримати їх або висловити подяку.

Оскільки 27 березня відзначають Міжнародний день театру, можна відвідати виставу або просто переглянути улюблену п’єсу вдома. Вважається, що добрі вчинки та щирі слова цього дня принесуть особливу користь і допоможуть залучити позитивну енергію в життя.

Народні прикмети на 27 березня 2026 року

27 березня 2026 року народні прикмети свідчать, що тепла погода цього дня віщує спекотне літо, а якщо вранці багато туману, то весна буде довгою та прохолодною. Дощ цього дня вважається добрим знаком, адже обіцяє врожайний рік.

Якщо ж на небі багато зірок увечері, то найближчі дні будуть ясними та сонячними. У народі також вірили, що вітер 27 березня може вказувати на зміни в погоді: якщо він сильний і поривчастий, слід очікувати похолодання, а якщо тихий і теплий – весна швидко вступить у свої права.

Якщо на небі багато зірок – весна буде теплою.

Дощ цього дня – до врожайного літа.

Грім 27 березня віщує швидке потепління.

Цей день добре провести в гармонії та спокої, уникаючи конфліктів і надмірних навантажень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.