Компанія Google працює над технологією нового покоління для розблокування пристроїв за допомогою обличчя.

Секретна розробка під кодовою назвою Project Toscana має на меті створити просунуту систему розпізнавання обличчя, яку порівнюють із Face ID від Apple, і яка працюватиме не лише на смартфонах Pixel, а й на ноутбуках Chromebook.

Project Toscana – що відомо

Головна проблема сучасного розблокування обличчям на Android – залежність від освітлення.

У темний час доби функція розблокування обличчям у Pixel 8, 9 та 10 працює значно гірше, оскільки використовує лише фронтальну камеру та алгоритми машинного навчання.

За словами джерела Android Authority, система Project Toscana демонструє високу точність за різних умов освітлення та не потребує додаткових помітних сенсорів. Тестування технології вже проходило в Каліфорнії.

Де з’явиться новинка від Google

Систему тестують як на смартфонах Pixel, так і на ноутбуках Chromebook.

Раніше компанія вже експериментувала з 3D-розпізнаванням у Pixel 4, використовуючи радарні сенсори та інфрачервоні камери, але згодом відмовилася від цієї технології.

Наразі невідомо, яку саме технологію використовує Project Toscana, однак джерела припускають, що йдеться про вдосконалений підхід до інфрачервоного сканування без додаткових помітних сенсорів на передній панелі пристрою.

Коли чекати на реліз

Хоча Google офіційно не коментує розробку, журналісти видання прогнозують, що нова система Face Unlock може дебютувати вже у серпні цього року разом із новою лінійкою смартфонів Pixel 11.

Поява технології в ноутбуках Chromebook очікується трохи пізніше, але орієнтовно також у 2026 році.

Більше подробиць про Project Toscana можуть розкрити вже за кілька місяців на щорічній конференції Google I/O, де компанія традиційно презентує свої найважливіші програмні та апаратні новинки.

