Щороку 17 квітня в Україні відзначається День пожежної охорони – професійне свято мужніх людей, які щодня рятують життя та майно, борючись із вогнем і надзвичайними ситуаціями.

Це свято було встановлено президентським указом у 2013 році для вшанування вагомого внеску працівників пожежної охорони у справу боротьби з вогняною стихією та захисту життя і здоров’я людей. ​

Під час війни у пожежників побільшало роботи, адже вони чи не найпершими виїжджають на місця прильотів для ліквідації наслідків ударів російських ракет.

Факти ICTV підготували добірку привітань у картинках та прозі, щоби кожен охочий міг подякувати звитяжним героям без зброї за їхню щоденну та небезпечну службу.

Привітання з Днем пожежної охорони 2026 в картинках

Надішліть ці листівки знайомим пожежникам, щоби відзначити їхню самовідданість, хоробрість та стійкість перед численними випробуваннями.

Привітання з Днем пожежної охорони 2026 в прозі

​Шановні вогнеборці! Ваша відвага та самовідданість заслуговують найвищої поваги. Нехай кожен ваш день буде спокійним, а вдячність людей зігріває серце. Зі святом!​

​Дорогі пожежники! Ваші героїчні вчинки – приклад справжнього служіння Україні та українцям. Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя та добробуту. З Днем пожежної охорони!​

​Вітаємо вас, звитяжні герої! Ваш професіоналізм і мужність рятують життя. Нехай у вас буде більше радості та менше тривог. З професійним святом!

​​Шановні працівники пожежної охорони! Дякуємо за вашу щоденну працю та відданість. Бажаємо вам перемоги, миру, здоров’я та успіхів у всьому. Зі святом!​

​Дорогі вогнеборці! Ваша сміливість і рішучість – запорука безпеки нашого суспільства. Нехай у вашому житті буде більше світлих моментів. З Днем пожежної охорони!​

​Вітаємо вас, герої вогню! Ваші зусилля неоціненні. Бажаємо вам щастя, здоров’я та добробуту. З вашим професійним днем!

Вітаємо всіх працівників пожежної охорони з професійним святом! Нехай ваша служба буде безпечною, а життя — щасливим!

Пов'язані теми:

