У квітні 2026 року календар наповнений різноманітними датами — від міжнародних ініціатив і професійних свят до важливих церковних подій.

Саме на цей період припадають День сміху, День вебмайстра, Міжнародний день книги та авторського права, День довкілля, а також одне з найбільших християнських свят — Великдень.

Факти ICTV зібрали календар свят на квітень 2026 року, щоб ви могли швидко зорієнтуватися у головних подіях місяця.

Зараз дивляться

Календар свят на квітень 2026 року

1 квітня — День сміху, Міжнародний день птахів (День орнітолога), День розчинної кави.

— День сміху, Міжнародний день птахів (День орнітолога), День розчинної кави. 2 квітня — День кінолога України, Всесвітній день поширення знань про аутизм, Міжнародний день дитячої книги, Міжнародний день обслуговування доріг, Міжнародний день рекрутера.

— День кінолога України, Всесвітній день поширення знань про аутизм, Міжнародний день дитячої книги, Міжнародний день обслуговування доріг, Міжнародний день рекрутера. 3 квітня — Міжнародний день дитячої йоги, Всесвітній день водних тварин, День народження мобільного телефону, Всесвітній день вечірки.

— Міжнародний день дитячої йоги, Всесвітній день водних тварин, День народження мобільного телефону, Всесвітній день вечірки. 4 квітня — Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, День створення НАТО, День вебмайстра, Міжнародний день бродячих тварин, Всесвітній день щура.

— Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, День створення НАТО, День вебмайстра, Міжнародний день бродячих тварин, Всесвітній день щура. 5 квітня — Вербна неділя, День геолога, День неонатолога, День створення Першої конституції України.

— Вербна неділя, День геолога, День неонатолога, День створення Першої конституції України. 6 квітня — початок Страсного тижня, Всесвітній день настільного тенісу, Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, Міжнародний день асексуальності.

— початок Страсного тижня, Всесвітній день настільного тенісу, Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, Міжнародний день асексуальності. 7 квітня — День дій проти сексуального насильства, Всесвітній день здоров’я, Міжнародний день бобра.

— День дій проти сексуального насильства, Всесвітній день здоров’я, Міжнародний день бобра. 8 квітня — День працівників військових комісаріатів, Міжнародний день ромів, Міжнародний день буддизму, Міжнародний день рожевого.

— День працівників військових комісаріатів, Міжнародний день ромів, Міжнародний день буддизму, Міжнародний день рожевого. 9 квітня — Чистий четвер, Міжнародний день спеціальних бібліотек, Міжнародний день ASMR, Всесвітній день антикваріату.

— Чистий четвер, Міжнародний день спеціальних бібліотек, Міжнародний день ASMR, Всесвітній день антикваріату. 10 квітня — Міжнародний день братів та сестер, Всесвітній день роботи з дому, Всесвітній день гомеопатії, День гольфіста, Всесвітній день ягуара.

— Міжнародний день братів та сестер, Всесвітній день роботи з дому, Всесвітній день гомеопатії, День гольфіста, Всесвітній день ягуара. 11 квітня — Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів.

— Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. 12 квітня — Великдень, День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації і космонавтики, Всесвітній день дій в сфері військових витрат, День пластуна, Міжнародний день безпритульних дітей, Всесвітній день хом’яків.

— Великдень, День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації і космонавтики, Всесвітній день дій в сфері військових витрат, День пластуна, Міжнародний день безпритульних дітей, Всесвітній день хом’яків. 13 квітня — Поливаний понеділок, День працівника оборонно-промислового комплексу України, Всесвітній день рок-н-ролу, Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади, Міжнародний день подяки рослинам.

— Поливаний понеділок, День працівника оборонно-промислового комплексу України, Всесвітній день рок-н-ролу, Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади, Міжнародний день подяки рослинам. 14 квітня — Міжнародний день Будьте добрі до юристів, Всесвітній квантовий день, Міжнародний день воротаря, Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, Міжнародний день раптового сміху, День високих досягнень.

— Міжнародний день Будьте добрі до юристів, Всесвітній квантовий день, Міжнародний день воротаря, Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, Міжнародний день раптового сміху, День високих досягнень. 15 квітня — День працівників карного розшуку, Всесвітній день мистецтва, Міжнародний день біомедичної лабораторії, День пам’яті Титаніка, Міжнародний день екологічних знань, Всесвітній день аніме.

— День працівників карного розшуку, Всесвітній день мистецтва, Міжнародний день біомедичної лабораторії, День пам’яті Титаніка, Міжнародний день екологічних знань, Всесвітній день аніме. 16 квітня — День обізнаності про стрес, Всесвітній день голосу, День Чарлі Чапліна.

— День обізнаності про стрес, Всесвітній день голосу, День Чарлі Чапліна. 17 квітня — День пожежної охорони України, Всесвітній день боротьби з гемофілією, Міжнародний день поезії хайку, День травника, День кажана.

— День пожежної охорони України, Всесвітній день боротьби з гемофілією, Міжнародний день поезії хайку, День травника, День кажана. 18 квітня — День довкілля, День пам’яток історії та культури України, День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні, Міжнародний день пам’ятників та видатних місць, Міжнародний день цирку, День музичних магазинів, День власників домашніх тварин.

— День довкілля, День пам’яток історії та культури України, День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні, Міжнародний день пам’ятників та видатних місць, Міжнародний день цирку, День музичних магазинів, День власників домашніх тварин. 19 квітня — День поезії і творчого мислення, День проліска.

— День поезії і творчого мислення, День проліска. 20 квітня — День вдячності волонтерам.

— День вдячності волонтерам. 21 квітня — Всесвітній день творчості та інновацій, Міжнародний день коноплі.

— Всесвітній день творчості та інновацій, Міжнародний день коноплі. 22 квітня — Міжнародний день секретаря, Міжнародний день Матері-Землі.

— Міжнародний день секретаря, Міжнародний день Матері-Землі. 23 квітня — Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книги та авторського права, Міжнародний день творця, Всесвітній день лабораторій.

— Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книги та авторського права, Міжнародний день творця, Всесвітній день лабораторій. 24 квітня — Всесвітній день жіночого здоров’я, Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру, Міжнародний день солідарності молоді, Всесвітній день захисту лабораторних тварин, День водопровідника.

— Всесвітній день жіночого здоров’я, Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру, Міжнародний день солідарності молоді, Всесвітній день захисту лабораторних тварин, День водопровідника. 25 квітня — Всесвітній день ветеринара, День перукаря, Міжнародний день ДНК, Міжнародний день астрономії, Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний день скульптури, Всесвітній день зцілення.

— Всесвітній день ветеринара, День перукаря, Міжнародний день ДНК, Міжнародний день астрономії, Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний день скульптури, Всесвітній день зцілення. 26 квітня — Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день пам’яті Чорнобиля, Всесвітній день пілотів, Всесвітній день інтелектуальної власності, Міжнародний день фламінго.

— Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день пам’яті Чорнобиля, Всесвітній день пілотів, Всесвітній день інтелектуальної власності, Міжнародний день фламінго. 27 квітня — День кадровика в Україні, Всесвітній день дизайну, День азбуки Морзе.

— День кадровика в Україні, Всесвітній день дизайну, День азбуки Морзе. 28 квітня — День охорони праці в Україні, Всесвітній день охорони праці, День працівників швидкої медичної допомоги, День хімічної безпеки.

— День охорони праці в Україні, Всесвітній день охорони праці, День працівників швидкої медичної допомоги, День хімічної безпеки. 29 квітня — Міжнародний день танцю, Всеукраїнський день футболу, Міжнародний день імунології, Міжнародний день собаки-поводиря.

— Міжнародний день танцю, Всеукраїнський день футболу, Міжнародний день імунології, Міжнародний день собаки-поводиря. 30 квітня — День прикордонника України, Міжнародний день джазу, Вальпурігєва ніч, Всесвітній день мобільності та доступності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.