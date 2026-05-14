Вознесіння Господнє – одне з найшанованіших церковних свят, яке відзначається на 40-й день після Великодня. У 2026 році християни західного обряду святкуватимуть Вознесіння 14 травня, а православні віряни – 21 травня.

Цей день символізує піднесення Ісуса Христа на небо після завершення Його земного шляху. Традиційно віряни проводять цей день у молитві та з дотриманням певних обмежень, що збереглися як у церковній традиції, так і в народних звичаях.

Що не можна робити на свято Вознесіння Господнє у 2026 році та головні заборони на свято.

Що не можна робити на Вознесіння Господнє – церковні традиції

Хоча з погляду православної традиції Вознесіння є світлим святом радості, церква радить утриматися від буденних справ, що не відповідають його духовному змісту.

Цього дня не проводять вінчань та не рекомендують гучні святкування чи забави, натомість варто відвідати літургію.

Не варто сумувати, бо порушує гармонію свята.

Не слід пропускати молитви.

Що не можна робити на Вознесіння Господнє – народні традиції

Українські традиції зберігають чимало порад і прикмет, що сформувалися століттями. Вони не суперечать церковним, а лише доповнюють їх побутовим контекстом.

Отже, за народними віруваннями, на Вознесіння не працюють на городі та не пораються по хаті. Вважається, що земля “відпочиває”, тому заборонено копати, сіяти, прибирати, прати чи щось лагодити.

Також не можна сваритися й лихословити, смітити та плювати на землю, що вважається святою, бо саме з неї Ісус вознісся на небо.

Цього дня заборонено ігнорувати прохання нужденних. Вважалося, що Господь може випробовувати людину під виглядом жебрака.

Крім того, у свято Вознесіння не розпочинають нових справ. День варто присвятити молитві та родині, а не новим починанням чи купівлям, які можуть обернутися невдачею.

Загалом, заборони на Вознесіння Господнє 2026 року мають глибоке символічне значення. Йдеться не лише про конкретні дії, а й про стан душі. Цей день пов’язаний з прощанням Ісуса з учнями та надією на спасіння, тож головне – внутрішня тиша й світло.

