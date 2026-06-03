У середу, 3 червня, відзначається Всесвітній день велосипеда та День велосипедиста, Всесвітній день бігу, День народження парашута, Всесвітній день людей з деформацією стопи, День засобів захисту від комах і Всесвітній день сидру.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 3 червня 2026 року

У церковному календарі 3 червня – день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Він жив у Никомидії за часів правління імператора Авреліяна. Спершу Лукиліян був прихильником язичництва, однак, пізнавши віру Христа Спасителя, він прийняв хрещення і почав проповідувати християнство.

Зараз дивляться

Святого схопили і кинули до в’язниці, де сиділи чотири юнаки-християни: Клавдій, Іпатій, Павло і Діонисій. Вони разом молилися і відкрито прославляли Ісуса Христа. За це християн засудили до смерті: юнаків обезголовили, а Лукиліян помер на хресті, до якого його прибили цвяхами.

Хто святкує день ангела 3 червня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло та Юліан.

Що не можна робити 3 червня 2026 року

Православна церква сьогодні, як і в будь-який інший день, не схвалює сварок, пліток і заздрощів. Згідно з народними прикметами, цього дня не можна лягати спати з образою на когось, інакше будуть проблеми зі здоров’ям.

Не можна залишати ввечері їжу в тарілці – накличете біду на свою сім’ю. Також забороняється відмовляти в милостині – до нещастя.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна збирати лікарські трави і засушувати їх. Дозволяєтья займатися фізичною працею як вдома, так і на городі.

Народні прикмети на 3 червня 2026 року

Погода дощова – в червні і липні чекайте багато опадів.

Зранку бджоли дуже активні – до ясного дня.

Високо літають ластівки – до сухої погоди.

увечері голосно квакають жаби – чекайте на дощ.

Ясний і теплий день – літо буде сонячним.

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