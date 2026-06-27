У суботу, 27 червня, відзначається Міжнародний день амброзії, Всесвітній день рибальства, Міжнародний день поінформованості про сколіоз, Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин, Міжнародний день ананаса, Всесвітній день працівників промисловості, Міжнародний день рожевого вина, День народження банкомата, Всесвітній день мікробіома, День сонцезахисних окулярів, а також День мікро-, малих і середніх підприємств.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Самсона, лікаря. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня — у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 27 червня 2026 року

27 червня віряни згадують преподобного Самсона, лікаря. Він жив у VI столітті та походив зі знатної римської родини, однак відмовився від багатства заради служіння людям.

Зараз дивляться

Оселившись у Константинополі, він здобув славу вправного лікаря, який безкоштовно лікував хворих, допомагав нужденним і заснував лікарню. У власному домі святий давав прихисток подорожнім, бідним і немічним, за що отримав ім’я Гостинний.

Православна церква щороку 27 червня за новоюліанським календарем вшановує пам’ять преподобного Самсона як приклад милосердя, жертовності та християнської любові до ближнього.

Хто святкує день ангела 27 червня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло та Віра. Привітайте друзів, рідних і знайомих, які носять ці імена, побажаннями щастя, здоров’я та здійснення мрій.

Що не можна робити 27 червня 2026 року

Сьогодні церква не схвалює сварок, пліток, образ, наклепів, заздрощів та зневіри. Не рекомендується робити пропозицію – шлюб виявиться невдалим, або ж вам можуть відмовити.

Не варто переїжджати чи вирушати у далеку дорогу – натрапите на неприємності. Також заборонено відмовляти в допомозі, інакше самі опинитеся в злиднях.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні важливо бути щедрим і добрим, допомагати ближнім. 27 червня рекомендується викидати старі речі, а непотрібні віддавати тому, хто потребує. Наші предки вірили, чим більше віддаси сьогодні, тим більше отримаєш у майбутньому.

Народні прикмети на 27 червня 2026 року

Іде дощ — до бабиного літа буде сиро.

Цранці квіти не розпустилися — чекайте на дощ.

Багато бджіл літає — до посухи.

Ясний день — така погода буде до кінця літа.

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