У червні 2026 року церковний календар поєднує великі свята після П’ятидесятниці, початок Петрового посту та дні вшанування апостолів, пророків і українських святих.

Серед головних дат місяця — День Святого Духа, Різдво Івана Хрестителя, а також свято верховних апостолів Петра і Павла. Віряни також вшановують Всіх святих землі Української, преподобного Агапіта Печерського та інших подвижників, мучеників та святителів.

Факти ICTV зібрали церковний календар на червень 2026 року по днях — ключові дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.

Зараз дивляться

Церковні свята у червні 2026 року

  • 1 червня — День Святого Духа; святого мученика Юстина Філософа; преподобного Агапіта Києво-Печерського.
  • 2 червня — святителя Никифора, патріарха Константинопольського.
  • 3 червня — святих мучеників Лукиліяна та інших.
  • 4 червня — святителя Митрофана, патріарха Константинопольського.
  • 5 червня — священномученика Доротея, єпископа Тирського.
  • 6 червня — преподобних Висаріона та Іларіона.
  • 7 червня — Всіх святих; священномученика Теодота, єпископа Анкирського.
  • 8 червня — початок Петрового посту; великомученика Теодора Стратилата.
  • 9 червня — святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.
  • 10 червня — священномученика Тимофія, єпископа Пруського; преподобного Силуана Києво-Печерського.
  • 11 червня — святих апостолів Варфоломея і Варнави.
  • 12 червня — преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського.
  • 13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія.
  • 14 червня — Всіх святих землі Української; пророка Єлисея.
  • 15 червня — пророка Амоса; преподобного Єроніма Стридонського.
  • 16 червня — святителя Тихона; мучеників Тигрія та Євтропія.
  • 17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла.
  • 18 червня — святого мученика Леонтія.
  • 19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього.
  • 20 червня — священномученика Мефодія, єпископа Патарського.
  • 21 червня — святого мученика Юліана Тарсійського.
  • 22 червня — священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.
  • 23 червня — святої мучениці Агрипини.
  • 24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя (Івана Купала).
  • 25 червня — преподобномучениці Февронії.
  • 26 червня — преподобного Давида Солунського.
  • 27 червня — преподобного Самсона, лікаря.
  • 28 червня — завершення Петрового посту; перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.
  • 29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла.
  • 30 червня — Собор 12-ти апостолів.
Читайте також
Свята у червні 2026 року: коли День Конституції та День батька
свята у червні 2026

Пов'язані теми:

КалендарЦерковні свята
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.