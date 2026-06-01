У червні 2026 року церковний календар поєднує великі свята після П’ятидесятниці, початок Петрового посту та дні вшанування апостолів, пророків і українських святих.

Серед головних дат місяця — День Святого Духа, Різдво Івана Хрестителя, а також свято верховних апостолів Петра і Павла. Віряни також вшановують Всіх святих землі Української, преподобного Агапіта Печерського та інших подвижників, мучеників та святителів.

Факти ICTV зібрали церковний календар на червень 2026 року по днях — ключові дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.

Церковні свята у червні 2026 року

1 червня — День Святого Духа; святого мученика Юстина Філософа; преподобного Агапіта Києво-Печерського.

2 червня — святителя Никифора, патріарха Константинопольського.

3 червня — святих мучеників Лукиліяна та інших.

4 червня — святителя Митрофана, патріарха Константинопольського.

5 червня — священномученика Доротея, єпископа Тирського.

6 червня — преподобних Висаріона та Іларіона.

7 червня — Всіх святих; священномученика Теодота, єпископа Анкирського.

8 червня — початок Петрового посту; великомученика Теодора Стратилата.

9 червня — святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.

10 червня — священномученика Тимофія, єпископа Пруського; преподобного Силуана Києво-Печерського.

11 червня — святих апостолів Варфоломея і Варнави.

12 червня — преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського.

13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія.

14 червня — Всіх святих землі Української; пророка Єлисея.

15 червня — пророка Амоса; преподобного Єроніма Стридонського.

16 червня — святителя Тихона; мучеників Тигрія та Євтропія.

17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла.

18 червня — святого мученика Леонтія.

19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього.

20 червня — священномученика Мефодія, єпископа Патарського.

21 червня — святого мученика Юліана Тарсійського.

22 червня — священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

23 червня — святої мучениці Агрипини.

24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя (Івана Купала).

25 червня — преподобномучениці Февронії.

26 червня — преподобного Давида Солунського.

27 червня — преподобного Самсона, лікаря.

28 червня — завершення Петрового посту; перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.

29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла.

30 червня — Собор 12-ти апостолів.

