Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
Церковний календар на червень 2026: що відзначають віряни у перший місяць літа
У червні 2026 року церковний календар поєднує великі свята після П’ятидесятниці, початок Петрового посту та дні вшанування апостолів, пророків і українських святих.
Серед головних дат місяця — День Святого Духа, Різдво Івана Хрестителя, а також свято верховних апостолів Петра і Павла. Віряни також вшановують Всіх святих землі Української, преподобного Агапіта Печерського та інших подвижників, мучеників та святителів.
Факти ICTV зібрали церковний календар на червень 2026 року по днях — ключові дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.
Церковні свята у червні 2026 року
- 1 червня — День Святого Духа; святого мученика Юстина Філософа; преподобного Агапіта Києво-Печерського.
- 2 червня — святителя Никифора, патріарха Константинопольського.
- 3 червня — святих мучеників Лукиліяна та інших.
- 4 червня — святителя Митрофана, патріарха Константинопольського.
- 5 червня — священномученика Доротея, єпископа Тирського.
- 6 червня — преподобних Висаріона та Іларіона.
- 7 червня — Всіх святих; священномученика Теодота, єпископа Анкирського.
- 8 червня — початок Петрового посту; великомученика Теодора Стратилата.
- 9 червня — святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.
- 10 червня — священномученика Тимофія, єпископа Пруського; преподобного Силуана Києво-Печерського.
- 11 червня — святих апостолів Варфоломея і Варнави.
- 12 червня — преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського.
- 13 червня — святих мучеників Акилини і Трифілія.
- 14 червня — Всіх святих землі Української; пророка Єлисея.
- 15 червня — пророка Амоса; преподобного Єроніма Стридонського.
- 16 червня — святителя Тихона; мучеників Тигрія та Євтропія.
- 17 червня — святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла.
- 18 червня — святого мученика Леонтія.
- 19 червня — святого апостола Юди, брата Господнього.
- 20 червня — священномученика Мефодія, єпископа Патарського.
- 21 червня — святого мученика Юліана Тарсійського.
- 22 червня — священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.
- 23 червня — святої мучениці Агрипини.
- 24 червня — Різдво святого Івана Хрестителя (Івана Купала).
- 25 червня — преподобномучениці Февронії.
- 26 червня — преподобного Давида Солунського.
- 27 червня — преподобного Самсона, лікаря.
- 28 червня — завершення Петрового посту; перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.
- 29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла.
- 30 червня — Собор 12-ти апостолів.
