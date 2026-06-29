Європа, а разом із нею й Україна, увійшли у період аномальної спеки. Для енергосистеми це означає різке зростання споживання електроенергії та додаткове навантаження на обладнання. Найближчими днями українська енергосистема працюватиме у напруженому режимі.

Про це заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Навантаження енергосистему через спеку

У Києві кожне підвищення температури на 3 °C додає близько 100 МВт навантаження на систему. Значне споживання створюють не лише побутові кондиціонери, а й великі системи охолодження в офісах, торговельних центрах, магазинах та на підприємствах.

Зараз дивляться

Водночас спека створює додаткові виклики для енергетичної інфраструктури, яка вже понад чотири роки працює в умовах повномасштабної війни та зазнала численних атак.

Після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати роботу системи та повернути до експлуатації значну частину пошкодженого обладнання. Однак зараз триває активний сезон ремонтів і відновлення — частина об’єктів перебуває на технічному обслуговуванні, а інша працює з максимальним навантаженням, зауважив Сергій Коваленко.

За його словами, енергетики сподіваються пройти період спеки без суттєвих обмежень, однак через воєнні ризики українцям варто бути готовими до різних сценаріїв.

Фахівці радять мати заряджені гаджети, повербанки та стежити за повідомленнями енергетиків щодо можливих змін у роботі системи.

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