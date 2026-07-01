Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Церковний календар на липень 2026: коли День хрещення Руси-України та інші свята
У липні 2026 року віряни вшановують багатьох святих, мучеників, преподобних і рівноапостольних діячів церкви.
Серед найважливіших дат місяця — День хрещення Руси-України та день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, а також вшанування святої рівноапостольної княгині Ольги.
Протягом місяця православні християни також згадують преподобного Антонія Києво-Печерського, пророка Іллю, мироносицю Марію Магдалину, великомученика і цілителя Пантелеймона та інших святих.
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Факти ICTV зібрали церковний календар на липень 2026 року по днях — ключові дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.
Церковні свята у липні 2026 року
- 1 липня — безсрібників Косми та Даміана.
- 2 липня — покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні; святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси.
- 3 липня — мученика Якинфа; преподобних Анатолія Ближніх печер та Анатолія Дальніх печер.
- 4 липня — святителя Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марфи, матері Симеона Дивногорця.
- 5 липня —преподобного Афанасія Афонського; мучениць Агнії (Анни) Римської і Кирилли.
- 6 липня — преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах; знайдення мощів праведної діви Юліанії, княжни Ольшанської.
- 7 липня — день ікони Матері Божої Неустанної Помочі, день пам’яті преподобних Фоми та Акакія.
- 8 липня — великомученика Прокопія.
- 9 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.
- 10 липня — преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва.
- 11 липня — рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської.
- 12 липня — мучеників Прокла та Іларія.
- 13 липня — Собор Архангела Гавриїла; пам’ять святих отців шістьох Вселенських Соборів; преподобного Стефана Саваїта.
- 14 липня — апостола Юста Римського; благовірного князя Аскольда, першомученика Київського.
- 15 липня — День хрещення Руси-України; рівноапостольного великого князя Володимира.
- 16 липня — священномученика Атиногена Севастійського, єпископа, і десятьох учнів його.
- 17 липня — великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської.
- 18 липня — мученика Еміліана; мученика Якинта Амастридського.
- 19 липня — преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого.
- 20 липня — пророка Іллі.
- 21 липня — пророка Єзекиїла; преподобних Симеона та Іоана.
- 22 липня — мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.
- 23 липня — мучеників Трофима, Феофіла і з ними 13 мучеників.
- 24 липня — великомучениці Христини; благовірних князів Бориса і Гліба.
- 25 липня — Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.
- 26 липня — священномучеників Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, пресвітерів Нікомидійських; преподобної Параскеви Римської.
- 27 липня — великомученика і цілителя Пантелеймона.
- 28 липня — апостолів від 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона і Пармена, дияконів.
- 29 липня — мученика Калиника Кілікійського.
- 30 липня — апостолів від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка.
- 31 липня — праведного Євдокима Кападокійця; заговини на Успенський піст.
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