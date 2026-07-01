У липні 2026 року віряни вшановують багатьох святих, мучеників, преподобних і рівноапостольних діячів церкви.

Серед найважливіших дат місяця — День хрещення Руси-України та день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, а також вшанування святої рівноапостольної княгині Ольги.

Протягом місяця православні християни також згадують преподобного Антонія Києво-Печерського, пророка Іллю, мироносицю Марію Магдалину, великомученика і цілителя Пантелеймона та інших святих.

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Факти ICTV зібрали церковний календар на липень 2026 року по днях — ключові дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.

Церковні свята у липні 2026 року

1 липня — безсрібників Косми та Даміана.

2 липня — покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні; святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Руси.

3 липня — мученика Якинфа; преподобних Анатолія Ближніх печер та Анатолія Дальніх печер.

4 липня — святителя Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марфи, матері Симеона Дивногорця.

5 липня —преподобного Афанасія Афонського; мучениць Агнії (Анни) Римської і Кирилли.

6 липня — преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах; знайдення мощів праведної діви Юліанії, княжни Ольшанської.

7 липня — день ікони Матері Божої Неустанної Помочі, день пам’яті преподобних Фоми та Акакія.

8 липня — великомученика Прокопія.

9 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

10 липня — преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва.

11 липня — рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської.

12 липня — мучеників Прокла та Іларія.

13 липня — Собор Архангела Гавриїла ; пам’ять святих отців шістьох Вселенських Соборів; преподобного Стефана Саваїта.

; пам’ять святих отців шістьох Вселенських Соборів; преподобного Стефана Саваїта. 14 липня — апостола Юста Римського; благовірного князя Аскольда, першомученика Київського.

15 липня — День хрещення Руси-України ; рівноапостольного великого князя Володимира.

; рівноапостольного великого князя Володимира. 16 липня — священномученика Атиногена Севастійського, єпископа, і десятьох учнів його.

17 липня — великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської.

18 липня — мученика Еміліана; мученика Якинта Амастридського.

19 липня — преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого.

20 липня — пророка Іллі.

21 липня — пророка Єзекиїла; преподобних Симеона та Іоана.

22 липня — мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.

23 липня — мучеників Трофима, Феофіла і з ними 13 мучеників.

24 липня — великомучениці Христини; благовірних князів Бориса і Гліба.

25 липня — Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.

26 липня — священномучеників Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, пресвітерів Нікомидійських; преподобної Параскеви Римської.

27 липня — великомученика і цілителя Пантелеймона.

28 липня — апостолів від 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона і Пармена, дияконів.

29 липня — мученика Калиника Кілікійського.

30 липня — апостолів від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка.

31 липня — праведного Євдокима Кападокійця; заговини на Успенський піст.

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