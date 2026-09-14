Воздвиження Хреста Господнього: походження, історія та дата свята
Свято Воздвиження Хреста Господнього присвячене вшануванню жертовності Ісуса Христа задля спасіння людства. У народі цей день пов’язували з настанням осені, зокрема з першим похолоданням, відлітанням птахів у вирій і зникненням плазунів на зимівлю.
Коли святкувати Воздвиження Хреста Господнього, а також про його історію, читайте в нашому матеріалі.
Коли Воздвиження Хреста Господнього
У 2026 році в Україні свято Воздвиження Хреста Господнього припадає на 14 вересня. Це зумовлено тим, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, унаслідок чого дата відзначення змістилася на 13 днів уперед. Раніше свято відзначали 27 вересня.
Воздвиження Хреста Господнього: історія свята
Це свято є другим за ліком із дванадесятих свят у церковному році. У народі його називають коротко – Здвиження або Чесний Хрест.
IV століття, біля Голгофи у Єрусалимі знайдено Хрест, на якому був розіп’ятий Ісус Христос. Знаряддя страти три століття пролежало в землі, бо, за давнім звичаєм, їх закопували біля місця страти.
Патріарх Макарій Єрусалимський встановив Хрест для поклоніння вірянам як символ жертовності Спасителя. Звідси й назва свята – Воздвиження (піднесення).
Воздвиження Хреста Господнього: традиції
На Воздвиження Хреста Господнього 2026 у православній церкві встановлений суворий піст – на згадку про страждання Ісуса. У греко-католиків діє обов’язок утримання від м’яса.
Не дотримуються посту:
- діти до 14 років і люди після 60;
- тяжкохворі, вагітні, матері після пологів і ті, хто годує грудьми;
- мандрівники (якщо подорож триває понад 8 годин);
- ті, хто виконує важку фізичну працю;
- люди, що живуть милостинею.
Священники наголошують: піст – це не лише обмеження в їжі, а передусім стримування від гріха і зла.
У цей день хрест урочисто виносять у центр храму, прикрашають квітами та зеленню. Здійснюється чин воздвиження хреста, коли святиню підносять і благословляють вірян на всі чотири сторони світу.
Хрест залишається в центрі храму до 21 вересня (4 жовтня за старим стилем) – дня Віддання свята, після чого його переносять у вівтар.
У давнину 14 вересня було святом ярмарків і храмових святкувань. Заведено було відвідувати церкву, ходити в гості до рідних чи сусідів, виконувати лише легку хатню роботу. Давні дохристиянські корені свята пов’язані з осіннім природним циклом, це відліт птахів, зникнення плазунів, перші холоди.
Фото: Православна церква України