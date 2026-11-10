День ангела Ольги протягом року відзначають шість разів. На липень припадає головна дата, коли за церковним календарем вшановують пам’ять святої княгині Ольги.

Факти ICTV підготували святкові листівки та привітання з Днем ангела Ольги, а також зібрали всі дати, коли іменинниці святкують у 2026 році.

Коли День ангела Ольги: дати

Протягом року є чимало днів, коли можна сказати Ольгам щирі та теплі слова.

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Київську княгиню Ольгу вшановують за її мудрість, далекоглядність та духовне оновлення держави. Вона стала однією з перших, хто побачив майбутнє Київської Русі в християнстві та культурному зв’язку з Європою.

Тож у 2026 році День ангела Ольги припадає на наступні дати:

28 січня (10 лютого за старим стилем)

22 лютого (6 березня за старим стилем, або 5 березня у високосний рік)

1 березня (14 березня за старим стилем)

4 липня (17 липня за старим стилем)

11 липня (24 липня за старим стилем)

10 листопада (23 листопада за старим стилем)

День ангела Ольги – значення імені

Ім’я Ольга походить від давньонорвезького Helga й означає “свята”, “світла”, “сяйлива”. Завдяки княгині Ользі воно стало одним із найшанованіших імен на українських землях.

Ольги – це жінки з внутрішньою гідністю, розумом і рішучістю. Вони можуть бути як лідерками, так і ніжними берегинями родинного вогнища залежно від того, чого прагне сама власниця цього імені.

Ім’я Ольга символізує мудрість, силу духу й витонченість водночас.

Привітання з Днем ангела Ольги у листівках

День ангела Ольги: привітання у прозі

Вітаю з Днем ангела! Ім’я Ольга несе в собі силу поколінь. Бажаю тобі бути такою ж мудрою, незламною та щирою, як свята, що тебе оберігає!

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Ольго, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було більше світла, гармонії та підтримки!

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З Днем ангела! Хай твоє ім’я було не лише красивим, а й щасливим. Нехай ангел-охоронець завжди веде правильним шляхом!

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Ольго, у день твоїх іменин зичу тобі здоров’я, душевної рівноваги, добрих людей поруч і внутрішньої сили – такої ж, як у твоєї небесної покровительки!

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Ольго, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день наповнювався сенсом, спокоєм і світлом. Нехай твоє ім’я, що несе в собі силу й гідність, допомагає долати труднощі, зберігати віру в себе та бути опорою для тих, хто поруч!

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