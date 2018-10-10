Папа Римський Франциск засудив аборти та порівняв їх із використанням послуг кілера.
Папа Римський Франциск назвав аборти “придушенням людського життя в утробі матері в ім’я захисту інших прав”.
Таку заяву він зробив під час виступу на площі Святого Петра у Ватикані, передає РадіоСвобода.
– Я запитую вас: Чи правильно забирати людське життя, щоб вирішити проблему? Що ви думаєте? Чи правильно це?
Чи правильно наймати кілера, щоб вирішити проблему?
Ви не можете, це неправильно вбивати людську істоту, якою б маленькою вона не була, щоб вирішити проблему, – зауважив він.
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Раніше Папа Римський Франциск назвав сексуальність і секс даром Божим.
Фото: Mihail Ivanov/Dreamstime
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