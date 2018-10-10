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Папа Римський порівняв аборти з замовним убивством

Папа Римський Франциск засудив аборти та порівняв їх із використанням послуг кілера.

Папа Римський Франциск назвав аборти “придушенням людського життя в утробі матері в ім’я захисту інших прав”.

Таку заяву він зробив під час виступу на площі Святого Петра у Ватикані, передає РадіоСвобода.

– Я запитую вас: Чи правильно забирати людське життя, щоб вирішити проблему? Що ви думаєте? Чи правильно це?

Чи правильно наймати кілера, щоб вирішити проблему?

Ви не можете, це неправильно вбивати людську істоту, якою б маленькою вона не була, щоб вирішити проблему, – зауважив він.

Читайте: Бог зробив вас таким. Папа Римський підтримав гея з Чилі

Раніше Папа Римський Франциск назвав сексуальність і секс даром Божим.

Фото: Mihail Ivanov/Dreamstime

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