В доме Хиллари и Билла Клинтонов нашли самодельную бомбу. Подобное взрывное устройство ранее нашли в почтовом ящике Джорджа Сороса.

Возле дома Хиллари и Билла Клинтонов в пригороде Нью-Йорка нашли взрывное устройство.

Как сообщал источник The New York Times, самодельную бомбу обнаружили в почте, отправленной семье политиков.

В свою очередь Washington Post сообщает, что еще одна посылка с бомбой должна была прийти Бараку Обаме, но ее перехватили спецслужбы.

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Напомним, 22 октября аналогичное устройство нашли в почтовом ящике возле нью-йоркского дома миллиардера Джорджа Сороса. На бомбу наткнулся сотрудник одного из учреждений, который вызвал полицию. Устройство не сработало, поэтому контролируемый взрыв произвели прибывшие саперы.

Фото: dreamstime