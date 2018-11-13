Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує ідею створення загальноєвропейської армії.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення загальноєвропейської армії.

Під час виступу в Європарламенті Меркель відзначила, що європейцям необхідно покладатися на себе, тому вони повинні “взяти долю в свої руки”.

#BREAKING: German Chancellor Angela Merkel calls for the eventual creation of a European army, echoing a similar call by French President Emmanuel Macron pic.twitter.com/xZwH8PWAQk — dpa news agency (@dpa_intl) 13 ноября 2018 г.

Канцлер також зазначила, що ця армія може стати доповненням НАТО.

До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив у інтерв’ю про необхідність створити армію, яка захищатиме ЄС від Росії, Китаю і США.

Фото: Markwaters/Dreamstime.com