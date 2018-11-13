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Взяти долю у власні руки! Меркель підтримала створення армії ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує ідею створення загальноєвропейської армії.

ангела меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення загальноєвропейської армії.

Під час виступу в Європарламенті Меркель відзначила, що європейцям необхідно покладатися на себе, тому вони повинні “взяти долю в свої руки”.

Канцлер також зазначила, що ця армія може стати доповненням НАТО.

До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив у інтерв’ю про необхідність створити армію, яка захищатиме ЄС від Росії, Китаю і США.

Фото: Markwaters/Dreamstime.com

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