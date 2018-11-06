Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити загальноєвропейську армію, яка захистить ЄС не тільки від Росії, але й від Китаю і навіть США.
Макрон в інтерв’ю Europe 1 заявив, що вихід США з договору про ядерне роззброєння 1980-х років вдарив по безпеці Європи, передає Liberation.fr.
На його думку, європейці не зможуть захистити себе без “реальної європейської армії”.
– Маючи справу з Росією, яка знаходиться на наших кордонах і може загрожувати… у нас повинна бути Європа, яка може захистити сама себе, яка не залежить від Сполучених Штатів, – зазначив Макрон.
Нещодавно Еммануель Макрон заявив, що президент РФ Володимир Путін мріє про розвал Євросоюзу.
До речі, РФ зайняла друге місце у рейтингу головних загроз для країн ЄС. Випереджають Росію радикальні ісламістські угруповання, на третьому місці – Північна Корея.
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