Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона по созданию общеевропейской армии.

Во время выступления в Европарламенте Меркель отметила, что европейцам необходимо полагаться на себя, поэтому они должны “взять судьбу в свои руки”.

#BREAKING: German Chancellor Angela Merkel calls for the eventual creation of a European army, echoing a similar call by French President Emmanuel Macron pic.twitter.com/xZwH8PWAQk

— dpa news agency (@dpa_intl) 13 ноября 2018 г.