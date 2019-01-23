Світова фінансова криза є неминучою, а тому кожна країна повинна налагодити внутрішню політику.

Думка про те, що гряде світова фінансова криза прозвучало на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

– Так що ж нам робити, щоб бути готовими? Першочергова робота для всіх країн – навести порядок у власній внутрішній політиці. Наші громадяни повинні відчувати, що світова економіка працює на них, – сказала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд під час свого виступу.

Вона також зазначила, що капіталізм не завжди працював на всіх і вважає, що потрібно знайти способи об’єднатися.

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Нагадаємо, що 22 січня стартував всесвітній економічний форум у Давосі, Швейцарія. Факти ICTV писали, що це за подія і чому вона важлива для України.