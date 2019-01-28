СБУ оприлюднила список із 149 найманців ПВК Вагнера, які придушували протести у Судані.

СБУ викрила зв’язок найманців ПВК Вагнера зі Збройними силами Росії.

Працівники спецслужби проаналізували паспортні дані понад тисячі вагнерівців та визначили, що документи прикриття вони отримували прямо в Москві. Займалася “оформленням” злочинців Кремля Федеральна міграційна служба РФ, розповів глава СБУ Василь Грицак, пише сайт відомства.

Видало найманців також те, що номери паспортів декількох сотень із них відрізняються між собою лише останніми цифрами, відзначають в СБУ.









Майже однакові паспорти: СБУ викрила вагнерівців у Судані / 2 фотографии

Чиатйте: ПВК Вагнера в Судан доставляє авіація РФ – СБУ

Аналіз документів найманців ПВК Вагнера говорить про те, що людей цілеспрямовано готували до суданської кампанії. Грицак оприлюднив список із 149 осіб, які діяли в цій країні на початку 2019 року з метою придушення демократичних протестів.

Нагадаємо, російських найманців ПВК Вагнер у грудні сфотографували на вулицях Судану.