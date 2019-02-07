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Острови будуть підтоплені! Вчені попередили про майбутню катастрофу

Підвищення середньої температури Землі на 3-4 градуси призведе до непередбачуваних наслідків для клімату Землі.

Земля

Підвищення температури призведе до танення льодовиків, а це у свою чергу спровокує екстремальні погодні умови.

Про це пише EurekAlert!.

Величезна кількість талої води з Гренландії і крижаного щита Антарктиди потрапить у Світовий океан. Наслідки цього – порушення морських течій і зміна розподілу середньорічних температур по всій планеті. В Арктиці, Східній Канаді та Центральній Америці стане спекотніше, а у північно-західну частину Європи навпаки прийде зниження температури.

Між 2065 і 2075 роками відбудеться найшвидше підвищення рівня моря. Тоді острова Тихого океану будуть підтоплені.

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До речі, раніше Факти ICTV писали, як вплине зміна клімату на Україну і що чекає на Землю.

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