В Конгресі США розпочали розслідування щодо можливих випадків зловживання владою американським президентом Дональдом Трампом.

Голова Комітету з питань юстиції Палати представників Конгресу США Джеррольд Надлер заявив, що розпочато розслідування щодо випадків зловживання владою та перешкоджання правосуддю американським президентом Дональдом Трампом, передає Deutsche Welle.

Комітет планує звернутися до 60 організацій та фізичних осіб для надання документів щодо зазначеної справи.

Одним з випадків перешкоджання правосуддю зі сторони Трампа Надлер назвав звільнення директора ФБР Джеймса Комі, який займався розслідуванням щодо втручання РФ у вибори США.

– Ми збираємося ініціювати розслідування щодо зловживання владою, корупції та перешкоджання правосуддю. Нашою роботою є захист верховенства права, – сказав голова Комітету з питань юстиції.

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Він додав, що під час розслідування також вивчать спроби президента США залякати свідків та перевірять, чи не використав той свою посаду для особистого збагачення.

Наразі не можна сказати, чи загрожує Трампу імпічмент.

До слова, через рішення президента США Дональда Трампа щодо введення надзвичайного стану в країні коаліція з 16 штатів подала на нього до суду.