Ні – Трампу. З такими гаслами проходять мітинги по всій країні. В США люди протестують проти надзвичайного стану, який запровадив президент, щоб збудувати стіну з Мексикою.

Ні – Трампу. З такими гаслами проходять мітинги по всій країні. В США люди протестують проти надзвичайного стану, який запровадив президент, щоб збудувати стіну з Мексикою.

Акції відбуваються як у столиці Вашингтоні, так і на кордоні в штатах Техас та Арізона. Люди вважають політику Трампа дискримінаційною до мігрантів.

У суді дає покази один з найближчих соратників та особистий приятель Трампа – Роджер Стоун. Його звинувачують у незаконному збиранні та розповсюдженні інформації під час передвиборчої компанії.

Інший соратник та керівник передвиборчого штабу Трампа – Пол Манафорт вже чекає на вирок. Сторона обвинувачення просить дати йому щонайменше 19 років в’язниці за шахрайство з фінансами та неправдиві свідчення під час процесу.



Політтехнолог Януковича Манафорт та Трамп співпрацювали з росіянами, кажуть експерти, і тепер слідство має з’ясувати наскільки законними були такі дії.

Розслідування про втручання Кремля у вибори США вже завершене. Спецпрокурор Мюллер має передати свою доповідь генпрокурору, а вже він представить його Конгресу.

Якщо буде доведено, що Трамп напряму співпрацював з Москвою – демократи вже заявили, що будуть ініціювати процедуру імпічменту, а поки 16 штатів добиваються у суді відміни надзвичайного стану.

Питання будівництва стіни для нації не є надзвичайною ситуацією. Трамп просто прикривається цим указом, щоб просувати свої ідеї. Це політична гра.

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Цього року в оборонному бюджеті США закладена сума у 250 мільйонів доларів на військову допомогу для України. Враховуючи скільки коштує сучасна зброя, здається, це небагато, але експерти відзначають зовсім інший аспект – це на 50 мільйонів більше, ніж попереднього року і тут важлива тенденція і послідовність американської політики у підтримці України у війні з Росією.

Після ухвалення низки додаткових законів та поправок – допомога українській армії значно збільшилась – тепер це майже 700 мільйонів доларів.

До слова, бойовий корабель Tulsa класу Independence став частиною військово-морських сил США.