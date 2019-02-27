PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Наскільки ймовірний імпічмент Трампа

Ні – Трампу. З такими гаслами проходять мітинги по всій країні. В США люди протестують проти надзвичайного стану, який запровадив президент, щоб збудувати стіну з Мексикою.

Дональд Трамп

Ні – Трампу. З такими гаслами проходять мітинги по всій країні. В США люди протестують проти надзвичайного стану, який запровадив президент, щоб збудувати стіну з Мексикою.

Акції відбуваються як у столиці Вашингтоні, так і на кордоні в штатах Техас та Арізона. Люди вважають політику Трампа дискримінаційною до мігрантів.

У суді дає покази один з найближчих соратників та особистий приятель Трампа – Роджер Стоун. Його звинувачують у незаконному збиранні та розповсюдженні інформації під час передвиборчої компанії.

Інший соратник та керівник передвиборчого штабу Трампа – Пол Манафорт вже чекає на вирок. Сторона обвинувачення просить дати йому щонайменше 19 років в’язниці за шахрайство з фінансами та неправдиві свідчення під час процесу.

Політтехнолог Януковича Манафорт та Трамп співпрацювали з росіянами, кажуть експерти, і тепер слідство має з’ясувати наскільки законними були такі дії.

Розслідування про втручання Кремля у вибори США вже завершене. Спецпрокурор Мюллер має передати свою доповідь генпрокурору, а вже він представить його Конгресу.

Якщо буде доведено, що Трамп напряму співпрацював з Москвою – демократи вже заявили, що будуть ініціювати процедуру імпічменту, а поки 16 штатів добиваються у суді відміни надзвичайного стану.

Питання будівництва стіни для нації не є надзвичайною ситуацією. Трамп просто прикривається цим указом, щоб просувати свої ідеї. Це політична гра.

Читайте: Надзвичайний стан в США: з Трампом судяться 16 штатів

Цього року в оборонному бюджеті США закладена сума у 250 мільйонів доларів на військову допомогу для України. Враховуючи скільки коштує сучасна зброя, здається, це небагато, але експерти відзначають зовсім інший аспект – це на 50 мільйонів більше, ніж попереднього року і тут важлива тенденція і послідовність американської політики у підтримці України у війні з Росією.

Після ухвалення низки додаткових законів та поправок – допомога українській армії значно збільшилась – тепер це майже 700 мільйонів доларів.

До слова, бойовий корабель Tulsa класу Independence став частиною військово-морських сил США.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У США мати і дочка вбили п’ятьох родичів, серед них троє дітей
Сів у снігу: в США 200 людей застрягли в поїзді на 36 годин
Зустріч Трампа та Кім Чен Ина: чого чекати від саміту у В’єтнамі
Волкер анонсував додаткові санкції ЄС і США проти РФ
Головні загрози 2019 року для світової економіки
Наводь на Вашингтон: у РФ хор виконав пісню про атомне бомбардування США
США посилили санкції проти Венесуели
$21 млн компенсації: американець помилково відсидів у в’язниці майже 40 років
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка