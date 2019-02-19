Рішення президента США Дональда Трампа про введення надзвичайного стану для залучення коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою викликало хвилю обурення по всій країні.

Коаліція з 16 штатів США подала до суду Північного округу Каліфорнії позов проти Дональда Трампа, повідомляє BBC.

За словами генпрокурора Каліфорнії Хав’єра Бесерра, позов проти президента не дозволить йому в односторонньому порядку відібрати кошти платників податків.

У Конгресі США вже заявили, що проведуть розслідування щодо законності введення надзвичайного стану в країні.

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За допомогою надзвичайного стану Трамп планує зібрати близько $8 млрд для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Фото: Olivier Douliery – Pool/Getty Images