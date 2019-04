Jack Beyer повідомив у Twitter, що над пустелею неподалік від Лос-Анджелеса (США) відбувся перший політ найбільшого літака у світі.

Двофюзеляжний шестимоторний літак був створений компанією Stratolaunch Systems.

Розмах його крил становить 117 метрів. Літак планують використовувати для того, щоб відправляти в космос ракети.

WOW. First flight of the worlds largest airplane. History is made. @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/e7x0omxvVc

— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.