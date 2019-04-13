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Факти / Світ

Твориться історія: найбільший літак у світі провів перший політ

Неподалік від Лос-Анджелеса провели демонстраційний політ найбільшого літака у світі.

Найбільший літак

Jack Beyer повідомив у Twitter, що над пустелею неподалік від Лос-Анджелеса (США) відбувся перший політ найбільшого літака у світі.

Двофюзеляжний шестимоторний літак був створений компанією Stratolaunch Systems.

Розмах його крил становить 117 метрів. Літак планують використовувати для того, щоб відправляти в космос ракети.

Запуск першого супутника за допомогою літака планується здійснити у 2020 році.

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До слова, у Лондоні пасажирський літак Boeing-777-300 здійснив екстрену посадку через нещільно закриті двері.

Фото: Jack Beyer

Відео: Jack Beyer

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