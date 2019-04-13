Неподалік від Лос-Анджелеса провели демонстраційний політ найбільшого літака у світі.
Jack Beyer повідомив у Twitter, що над пустелею неподалік від Лос-Анджелеса (США) відбувся перший політ найбільшого літака у світі.
Двофюзеляжний шестимоторний літак був створений компанією Stratolaunch Systems.
Розмах його крил становить 117 метрів. Літак планують використовувати для того, щоб відправляти в космос ракети.
WOW. First flight of the worlds largest airplane. History is made. @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/e7x0omxvVc
— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
Запуск першого супутника за допомогою літака планується здійснити у 2020 році.
The world’s largest airplane takes flight! @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/jmLs3mpztn
— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
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До слова, у Лондоні пасажирський літак Boeing-777-300 здійснив екстрену посадку через нещільно закриті двері.
Фото: Jack Beyer
Відео: Jack Beyer