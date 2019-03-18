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Чорна смуга для Boeing: чому розбився 737 MAX і що тепер буде з літаками

Чорна смуга для Boeing: чому розбився 737 MAX і що тепер буде з літаками

Розкидане взуття, шматки одягу, обгорілі документи. Особисті речі пасажирів фатального рейсу над Ефіопією.  В перемішку з ними посеред пустелі лежать вигнуті частини літака.

Родичі загиблих кладуть квіти біля жовтої стрічки – далі заходити не можна, екскаватори дістають рештки літака буквально з-під землі. Корпус літака занурився в землю на глибину 20 метрів.

За даними сервісу FlightRadar, у лайнера виникли проблеми з набором висоти: піднявшись до 2.5 тис. метрів, літак раптом провалився, потім знову набрав висоту і вже потім впав у пустелі – в 60 км від столиці Ефіопії.

Читайте: Boeing не припинить виробництво 737 MAX після катастрофи в Ефіопії

Це одна з найбільш багатонаціональних катастроф в історії. 157 загиблих з 35 країн. 19 жертв були співробітниками ООН, які летіли на п’ятиденний саміт з довкілля у Найробі. У понеділок саміт розпочали хвилиною мовчання.

Щойно кадри з Ефіопії облетіли світ, авіакомпанії Європи і світу одна за одною закрили небо для злощасної моделі Boeing.

Boeingмав 5 тисяч замовлень на подібні моделі, зараз більшість з них він втратить. Чи виграє від цього найбільший конкурент концерну на ринку авіаперевезень Airbus – велике питання.

За основною версією, система навмисно відправила літак у штопор вважаючи, що борт занадто задирає ніс. Пілоти боролись з автоматикою впродовж кількох хвилин, але виправити курс так і не змогли.

На схожі обставини авіакатастрофи вказує й місце аварії літака в Ефіопії. Адже судячи з уламків, авіалайнер буквально увійшов в землю під кутом 90 градусів.

Після першої катастрофи авіакомпанія видала спеціальний бюлетень, де пояснювала, що робити у випадку неполадок із системою. Але чому в такому випадку трагедія повторилась.

Як діяли пілоти ефіопського Boeing невдовзі розкажуть  чорні ящики, які зараз досліджують у Парижі. Та навіть якщо провину компанії так і не буде доведено, її найближче майбутнє навряд чи можна буде назвати безхмарним.

До слова, змінював висоту і сильно прискорився: деталі авіакатастрофи Boeing в Ефіопії.

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