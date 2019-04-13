Неподалеку от Лос-Анджелеса провели демонстрационный полет самого большого самолета в мире.

Jack Beyer сообщил в Twitter, что над пустыней неподалеку от Лос-Анджелеса (США) состоялся первый полет самого большого самолета в мире.

Двухфюзеляжный шестимоторный самолет был создан компанией Stratolaunch Systems.

Размах его крыльев составляет 117 метров. Самолет планируют использовать для того, чтобы отправлять в космос ракеты.

Запуск первого спутника с помощью самолета планируется осуществить в 2020 году.

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К слову, в Лондоне пассажирский самолет Boeing-777-300 совершил экстренную посадку из-за неплотно закрытой двери.

Фото: Jack Beyer

Видео: Jack Beyer