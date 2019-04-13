Неподалеку от Лос-Анджелеса провели демонстрационный полет самого большого самолета в мире.
Jack Beyer сообщил в Twitter, что над пустыней неподалеку от Лос-Анджелеса (США) состоялся первый полет самого большого самолета в мире.
Двухфюзеляжный шестимоторный самолет был создан компанией Stratolaunch Systems.
Размах его крыльев составляет 117 метров. Самолет планируют использовать для того, чтобы отправлять в космос ракеты.
WOW. First flight of the worlds largest airplane. History is made. @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/e7x0omxvVc
— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
Запуск первого спутника с помощью самолета планируется осуществить в 2020 году.
The world’s largest airplane takes flight! @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/jmLs3mpztn
— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
Читайте: Черная полоса для Boeing: почему разбился 737 MAX и что теперь будет с самолетами
К слову, в Лондоне пассажирский самолет Boeing-777-300 совершил экстренную посадку из-за неплотно закрытой двери.
Фото: Jack Beyer
Видео: Jack Beyer