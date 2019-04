Jack Beyer сообщил в Twitter, что над пустыней неподалеку от Лос-Анджелеса (США) состоялся первый полет самого большого самолета в мире.

Двухфюзеляжный шестимоторный самолет был создан компанией Stratolaunch Systems.

Размах его крыльев составляет 117 метров. Самолет планируют использовать для того, чтобы отправлять в космос ракеты.

WOW. First flight of the worlds largest airplane. History is made. @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/e7x0omxvVc

— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.