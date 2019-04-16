Суд визнає Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу. У 2012 році він повинен був прийти на слухання справи, у якій його звинувачували у зґвалтуванні двох жінок у Швеції, але замість цього він попросив притулок в Еквадорі.

Ассанжа заарештували майже після 7 років перебування в посольстві Еквадору.

За порушення умов застави – Ассанжу загрожує до одного року в’язниці. Звинувачення у зґвалтуванні він відкидає і називає їх політично мотивованими. Мовляв, тоді транзитом через Швецію, його хотіли переправити у США, де його підозрювали у шпигунстві.

Одразу після арешту у Великобританії у США йому висувають звинувачення у хакерській діяльності і вимагають його видачі. Питання про екстрадицію суд розгляне 2 травня, а поки Ассанж сидітиме за гратами у Лондоні, де саме не повідомляється.

Представники WikiLeaks вимагають негайно звільнити Ассанжа, відома хакерська група Анонімус погрожує уряду Великобританії атаками, а адвокати кажуть, будуть боротись у залі суду до останнього, щоб уникнути екстрадиції.



Чому Ассанжа вдалось заарештувати саме зараз? Влада Еквадору відмовилась і далі надавати засновнику WikiLeaks притулок, сама запросила поліцію у приміщення посольства і швидко позбавила його свого громадянства, анулювавши паспорт.

Ассанж запустив проект WikiLeaks у 2006 році, але всесвітньо відомим він став у 2010 році після публікації десятків тисяч секретних документів Міністерства оборони США та Держдепу.

Кожне оновлення на сайті ставало інформаційною бомбою. Тому що мова йшла про численні порушення прав людини та законів війни з боку американської влади. Найбільше обговорень викликало відео, на якому видно, як американські військові в Іраку з двох гелікоптерів розстрілюють людей.

Виявилось, що військові випадково чи навмисно, розстріляли не терористів чи бойовиків, а цивільних. Тоді загинуло від 12 до 18 людей, у тому числі водій та фотограф інформаційного агентства Reuters.

Слідом був опублікований щоденник афганської війни. В основному це службові матеріали з детальним описом бойових операцій. Згодом на сайті з’явилось іракське досьє – це сотні тисяч секретних військових документів.

Американці докопались , як саме стався витік. Інформатором WikiLeaks був рядовий Бредлі Меннінг. Його засудили до 35 років в’язниці за передачу секретної інформації. У колонії він вирішив змінити стать і стати жінкою на ім’я Челсі. У 2017 році президент Обама помилував – вже не його, а її.

Ще один скандал – оприлюднено 250 тисяч телеграм Держдепу. В яких американські дипломати, м’яко кажучи, не надто приємно описують різних лідерів країн.

Кілька років WikiLeaks не публікував гучних матеріалів, але у 2015 вибухнув новий скандал. На сайті з’явились документи Агентства національної безпеки, які вказували, що США прослуховувала телефони президентів Франції Жака Ширака та Ніколя Саркозі, а також канцлера Німеччина Ангелу Меркель. А через рік у розпал передвиборчої кампанії у США WikiLeaks оприлюднив конфіденційну електронну переписку штабу Гіларі Клінтон, у тому числі і її особисті листи. Це нанесло серйозний удар по її президентських амбіціях, і в результаті переміг Дональд Трамп, а Ассанжа звинуватили у співпраці з Кремлем.

Доведено, що хакери, які зламали пошту Клінтон, мають російський слід. Листи виклали на сайті WikiLeaks. Більше того, напередодні публікації про це знав політтехнолог Роджер Стоун, який усе розказав тоді ще кандидату у президенти – Дональду Трампу. Такі детальні подробиці виклав на допиті колишній адвокат.

Ассанжа давно звинувачують у роботі на Кремль. У 2016 році у нього опинились матеріали, які стосувались війни в Україні, про це писала західна преса. У розпорядженні WikiLeaks були документи, які підтверджували військове втручання Росії, але Ассанж без пояснень відмовився їх публікувати.

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Майже сім років Ассанж перебував у добровільній ізоляції. Хоча постійно був на слуху і став всесвітньо відомим. Він активно працював в інтернеті і регулярно виступав, стоячи на балконі посольства.

Він отримував нагороди та медалі від правозахисних організацій. Ассанжа навіть номінували на Нобелівську премію, а кількість документальних фільмів про нього і не злічити. Зняли і повнометражне художнє кіно.

За хакерську діяльність Ассанжу загрожує максимум 5 років в’язниці. Хоча після екстрадиції до США йому можуть висунути нові звинувачення, наприклад, у шпигунстві, а це вже довічне ув’язнення. А поки по всьому світу проходять акції противників та прихильників Ассанжа.

Раніше Факти ICTV писали, хто такий Джуліан Ассанж та чому його заарештували.