21 квітня британська королева Єлизавета II святкує свій 93-й день народження. Монарх здійснила понад 260 офіційних закордонних візитів і пережила 20 британських прем’єр-міністрів і 15 президентів США.

Факти ICTV підготували найцікавіші факти з життя королеви Єлизавети у фотографіях.

Королева народилася у Лондоні в 1926 році.

У Її Величності немає паспорта.

Ніхто ніколи не думав, що Елізабет стане королевою. Це стало очевидним тільки після того, як старший брат її батька Едвард відрікся від престолу, посадивши батька на трон і визначивши її першою у черзі.

Навіть у 9 років, майбутня королева була з ідеальними манерами.

Через рік після початку Другої світової війни 14-річна Елізабет відправила свою першу радіопередачу. Вона звернулася до дітей Співдружності, більшість з яких були евакуйовані і знаходилася далеко від своїх родин. Елізабет ІІ сказала їм пам’ятати, що, коли настане мир, “для нас, сьогоднішніх дітей, буде кращим і щасливішим світ завтрашнього дня”.

Протягом усієї війни принцеса Єлизавета допомагала в’язати одяг для бідних, надавала кошти на купівлю сигарет для збройних сил і відвідувала танці і програми для евакуйованих дітей.

Хоча королівські сім’ї були переміщені в замок Віндзор для їх безпеки під час війни, принцеса Єлизавета регулярно зустрічалася з військом.

У лютому 1945 року Єлизавета вступила у жіночі загони самооборони, де пройшла підготовку як механік-водій. Вона керувала санітарною машиною і вантажівкою.

Вінстон Черчилль приєднався до королівської сім’ї на балконі в Букінгемському палаці через кілька хвилин після офіційного оголошення про капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні.

Тисячі людей зібралися за межами королівської резиденції, щоб відсвяткувати закінчення конфлікту.

У 1947 році принц Греції Філіп і Елізабет одружилися у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

У 1952 році помер батько королеви Георг VІ. Вона відразу ж стала королевою.

Королева ніколи не підвищує голосу. Коли вона злиться, то посміхається.

2 червня 1953 року Елізабет була коронована в Вестмінстерському абатстві. Хоча вона офіційно стала королевою в 1952 році після смерті її батька, короля Георга, її коронація відбулася тільки через рік. За оцінками, 27 мільйонів осіб у Великобританії дивилися церемонію по телебаченню.

До королівського двору приєдналися президент Джон Ф. Кеннеді і його дружина Жаклін Кеннеді в Букінгемському палаці в 1961 році.

1983 рік. Мати Тереза з Калькутти, одна з найбільш знакових релігійних діячів сучасної історії, отримує Відзнаку почесного ордена від королеви Єлизавети II в Раштрапаті Шавар в Нью-Делі.

2000 рік. Єлизавета в свій 100-річний ювілей з балкона Букінгемського палацу зі своєю дочкою королевою Єлизаветою II.

Королева і принц Філіп відвідали Білий дім у 2007 році для участі у щорічній державній вечері, організованій Джорджем Бушем-молодшим і його дружиною Лорою Буш.

Так у 2017 році королева Єлизавета ІІ святкувала свій 91 День народження.

Після смерті Єлизавети ІІ, престол дістанеться її старшому синові принцові Уельському Чарльзу.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV робили сюжет про те, що Єлизавета ІІ покидає трон та хто буде наступником.