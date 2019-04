Факти ICTV підготували найцікавіші факти з життя королеви Єлизавети у фотографіях.

Королева народилася у Лондоні в 1926 році.

Ніхто ніколи не думав, що Елізабет стане королевою. Це стало очевидним тільки після того, як старший брат її батька Едвард відрікся від престолу, посадивши батька на трон і визначивши її першою у черзі.

Навіть у 9 років, майбутня королева була з ідеальними манерами.

Через рік після початку Другої світової війни 14-річна Елізабет відправила свою першу радіопередачу. Вона звернулася до дітей Співдружності, більшість з яких були евакуйовані і знаходилася далеко від своїх родин. Елізабет ІІ сказала їм пам’ятати, що, коли настане мир, “для нас, сьогоднішніх дітей, буде кращим і щасливішим світ завтрашнього дня”.

Протягом усієї війни принцеса Єлизавета допомагала в’язати одяг для бідних, надавала кошти на купівлю сигарет для збройних сил і відвідувала танці і програми для евакуйованих дітей.

Хоча королівські сім’ї були переміщені в замок Віндзор для їх безпеки під час війни, принцеса Єлизавета регулярно зустрічалася з військом.

У лютому 1945 року Єлизавета вступила у жіночі загони самооборони, де пройшла підготовку як механік-водій. Вона керувала санітарною машиною і вантажівкою.

Вінстон Черчилль приєднався до королівської сім’ї на балконі в Букінгемському палаці через кілька хвилин після офіційного оголошення про капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні.

Тисячі людей зібралися за межами королівської резиденції, щоб відсвяткувати закінчення конфлікту.

У 1947 році принц Греції Філіп і Елізабет одружилися у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

У 1952 році помер батько королеви Георг VІ. Вона відразу ж стала королевою.

2 червня 1953 року Елізабет була коронована в Вестмінстерському абатстві. Хоча вона офіційно стала королевою в 1952 році після смерті її батька, короля Георга, її коронація відбулася тільки через рік. За оцінками, 27 мільйонів осіб у Великобританії дивилися церемонію по телебаченню.

До королівського двору приєдналися президент Джон Ф. Кеннеді і його дружина Жаклін Кеннеді в Букінгемському палаці в 1961 році.

1983 рік. Мати Тереза з Калькутти, одна з найбільш знакових релігійних діячів сучасної історії, отримує Відзнаку почесного ордена від королеви Єлизавети II в Раштрапаті Шавар в Нью-Делі.

2000 рік. Єлизавета в свій 100-річний ювілей з балкона Букінгемського палацу зі своєю дочкою королевою Єлизаветою II.

Королева і принц Філіп відвідали Білий дім у 2007 році для участі у щорічній державній вечері, організованій Джорджем Бушем-молодшим і його дружиною Лорою Буш.

Так у 2017 році королева Єлизавета ІІ святкувала свій 91 День народження.

