На карту поставлено нашу безпеку: Макрон пояснив, чому Європа не покине Україну

Європа ніколи не покине Україну, адже на карту поставлено безпеку, принципи та можливість миру.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу в парламенті Великої Британії, куди він прибув з триденним візитом.

Макрон про підтримку України з боку Європи

– На карту поставлено нашу безпеку та принципи, можливість миру в Європі. Саме це поставлено на карту в Україні, не менше, – стверджує Макрон.

Він вважає, що як Франція, так і Велика Британія мають працювати разом, щоб захищати ефективну багатосторонність та міжнародний порядок, якого вдалося досягти після Другої світової війни.

Зараз дивляться

На думку Макрона, Велика Британія та Франція повинні знову показати світові, що їхній союз може мати вирішальне значення.

Крім цього, американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що настав час змінити правила гри, коли йдеться про російського диктатора Володимира Путіна та тих, хто підтримує його військову машину.

Республіканець пояснив, що незабаром Сенат США розгляне законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії та тих, хто фінансує військову машину Путіна.

Джерело : Le Figaro

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