Сенат США розгляне законопроєкт про санкції проти РФ і тих, хто підтримує військову машину Путіна – Ліндсі Грем

Настав час змінити правила гри, коли йдеться про російського диктатора Володимира Путіна та тих, хто підтримує його військову машину.

Про це заявив американський сенатор, представник Республіканської партії Ліндсі Грем, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про його незадоволення Путіним.

Ліндсі Грем про заяву Трампа щодо Путіна

За словами республіканця, Сенат США розгляне законопроєкт про жорсткі санкції, які стосуватимуться не лише РФ, але й таких країн, як Китай та Індія, які купують російські енергоносії та внаслідок цього фінансують військову машину Кремля.

Зараз дивляться

За його словами, законопроєкт Сенату містить президентське виключення, щоб дати Трампу максимальний вплив.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що не задоволений російським диктатором Володимиром Путіним.

Як наголосив Трамп, він чує багато нісенітниць від Путіна. Американський президент наголосив, що має намір вжити відповідних заходів, адже російський диктатор вбиває багато людей.

Водночас Трамп анонсував “невеликий сюрприз”, коментуючи можливі подальші дії США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.