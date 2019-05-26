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Триває останній етап виборів до Європарламенту

26 травня громадяни 21 країни Євросоюзу голосують на виборах в Європейський парламент.

Триває останній етап виборів до Європарламенту

Європейські вибори є найбільшими у світі за кількістю виборців після Індії. Понад 420 млн людей у країнах ЄС мають право обирати 751 члена парламенту.

Виборчі дільниці відкрилися о 7.00 у східних країнах Євросоюзу. Голосування триватиме до 23.00 за місцевим часом. Останніми закриються дільниці в Італії.

Євродепутатів обирають за пропорційною системою, а далі депутати від партій різних держав об’єднуються у партійні групи.

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Перший агрегований прогноз складу Європейського парламенту можна очікувати незабаром після 21.15 за Києвом.

Нагадаємо, вибори до Європарламенту почалися 23 травня і триватимуть до 26 травня.

Джерело: Deutsche Welle

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