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Факти / Світ

Шотландія може провести другий референдум щодо незалежності

У Шотландії з’явився законопроект, завдяки якому можуть провести другий референдум щодо незалежності.

Шотландія

Шотландія може провести другий референдум щодо незалежності у випадку, якщо відбудеться Brexit.

Глава уряду країни Нікола Стерджен вважає, що повторний референдум мають провести до 2021 року.

Читайте: Тереза Мей оголосила дату своєї відставки

За її словами, це дасть країні можливість обрати шлях “незалежної європейської нації”, а не нав’язаний вихід з Європейського Союзу.

До слова, парламент Великої Британії провалив чергові дебати щодо виходу з Євросоюзу.

Джерело: The Guardian

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