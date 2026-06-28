Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль у фіналі особистого багатоборства на етапі Кубка світового виклику в Румунії, продемонструвавши стабільний результат на рівні світової еліти.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці Федерації художньої гімнастики України.

Як українка Онофрійчук здобула срібло

Зазначається, що Таїсія Онофрійчук отримала результат у 112,000 бала, внаслідок чого посіла друге місце.

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Яскравий виступ української срібної фіналістки можна подивитися на відео.

Перемогу отримала Дар’я Варфоломеєв з Німеччини – 116,950 бала, третьою була Тахміна Ікромова з Узбекистана, її виступ оцінили в 111,450 балів.

Зауважимо, що це вже шоста медаль Онофрійчук на етапах Кубка світового виклику. Першу, золоту нагороду українка здобула у 2024 року у вправі зі стрічкою.

Пізніше, у 2025 році, вона захистила цей титул, а також виграла змагання з булавами та стала срібною призеркою у вправах з м’ячем і в багатоборстві.

Також у березні українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею у першому сезоні етапу Кубка світу в болгарській Софії.

Фото: Федерація художньої гімнастики України

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