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Факти / Світ

Папа Римський застряг у ліфті та запізнився на проповідь

Папа Римський Франциск запізнився на недільну проповідь на площі Святого Петра у Ватикані, бо застряг у ліфті.

Папа Римський Франциск

Франциск почав проповідь з вибачень і розповів, що він 25 хвилин просидів у ліфті, що застряг.

Понтифіка звільнили пожежники.

За його словами, причиною інциденту стало падіння напруги.

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Традиційно проповіді Папа Римський читає з вікна на останньому поверсі апостольського палацу, куди піднімається на спеціальному особистому ліфті.

До слова, Папа Римський схвалив зміну тексту молитви Отче наш.

Джерело: ANSA

Фото: Dreamstime

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