Україна виступає за підтримання діалогу з Польщею та зменшення емоційної напруги у двосторонніх відносинах. У МЗС наголошують, що дипломатичні контакти тривають на постійній основі.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у вівторок, 23 червня.

Україна підтримує дипломатичний діалог із Польщею

– Дипломатичними каналами ми постійно підтримуємо зв’язок. Ми, як МЗС, дипломатична команда президента України постійно підтримуємо зв’язок з польськими колегами, – сказав він в ефірі телемарафону.

За словами речника, наразі інформаційний простір насичений різкими та емоційними заголовками, однак паралельно з цим триває спокійна дипломатична робота між сторонами.

Зараз дивляться

– Це задача дипломатії – врегулювати кризові ситуації, які є у відносинах, – сказав Тихий.

Він наголосив, що Україна та Польща залишаються союзниками і мають спільного ворога – Росію, “як і багато століть перед цим”.

Тому виникнення напруги між державами-союзниками є неправильним, зазначив речник МЗС.

– Тут йдеться насамперед про позицію президента Польщі, не треба ототожнювати її ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства, – сказав Тихий.

Він додав, що Україна продовжує роботу над зниженням емоційного напруження та розвитком конструктивного діалогу з Польщею.

– Ми працюємо над тим, щоб все-такі ці гострі кути та емоції стишувати. Українська позиція дуже виважена. Ми – за діалог. В тому числі зі складних питань історичного минулого, – наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій Північ Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування “імені Героїв УПА”.

Це рішення викликало критику в Польщі.

19 червня президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до УПА.

Від польських державних нагород відмовилися Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських державних діячів.

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