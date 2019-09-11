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Факты / Мир

Умер легендарный трейдер Томас Бун Пикенс

Томас Бун Пикенс умер на 92 году жизни.

Умер Томас Бун Пикенс

Томас Бун Пикенс — легендарный трейдер, корпоративный рейдер, визионер-энергетик и филантроп скончался в среду, 11 сентября.

Техасский предприниматель нефти и газа, чей жизненный путь охватил работу корпоративного рейдера, защитника прав акционеров и полемиста, не имеющего права на политический консерватизм.

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Его пресс-секретарь Джей Россер подтвердил смерть магната.

Пикенс, давний житель Далласа, умер естественной смертью. В 2017 году он получил ряд травм головы после падения с высоты.

Ранее Факты ICTV писали, что известный советский и российский актер Александр Числов скончался в одной из московских больниц.

Фото: Dreamstime

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