Томас Бун Пикенс — легендарный трейдер, корпоративный рейдер, визионер-энергетик и филантроп скончался в среду, 11 сентября.

Техасский предприниматель нефти и газа, чей жизненный путь охватил работу корпоративного рейдера, защитника прав акционеров и полемиста, не имеющего права на политический консерватизм.

Его пресс-секретарь Джей Россер подтвердил смерть магната.

It is with great sadness that we announce the passing of T. Boone Pickens on September 11, 2019. #RIPBoone https://t.co/w6bt9d22GL pic.twitter.com/PhCvOnOpfs

— T. Boone Pickens (@boonepickens) September 11, 2019