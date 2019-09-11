Томас Бун Пикенс умер на 92 году жизни.
Томас Бун Пикенс — легендарный трейдер, корпоративный рейдер, визионер-энергетик и филантроп скончался в среду, 11 сентября.
Техасский предприниматель нефти и газа, чей жизненный путь охватил работу корпоративного рейдера, защитника прав акционеров и полемиста, не имеющего права на политический консерватизм.
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Его пресс-секретарь Джей Россер подтвердил смерть магната.
It is with great sadness that we announce the passing of T. Boone Pickens on September 11, 2019. #RIPBoone https://t.co/w6bt9d22GL pic.twitter.com/PhCvOnOpfs
— T. Boone Pickens (@boonepickens) September 11, 2019
Пикенс, давний житель Далласа, умер естественной смертью. В 2017 году он получил ряд травм головы после падения с высоты.
Ранее Факты ICTV писали, что известный советский и российский актер Александр Числов скончался в одной из московских больниц.