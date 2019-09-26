Голова компанії Juul Labs, що виробляє електронні сигарети, пішов у відставку на тлі зростання смертей курців.

Голова найбільшої американської компанії з виробництва вейпів Juul Labs Кевін Бернс пішов у відставку.

Звільнення Бернса відбулося на тлі масової серії захворювань серед курців електронних сигарет у США. До 26 вересня вже відомо про десять померлих через вживання вейпів.

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Компанія Juul Labs зі свого боку заявила, що припинить будь-які види реклами вейпів і готова виконувати будь-яку нову держполітику США щодо вейпінгу.

Нагадаємо, губернатор американського штату Нью-Йорк пропонує заборонити електронні сигарети на законодавчому рівні.