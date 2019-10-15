Україна третій тиждень поспіль у топ-новинах США. Про імпічмент Трампа через тиск на українського президента не говорить лише лінивий. Відомий американський актор Джим Керрі навіть намалював карикатуру, на якій зобразив двох президентів, підписавши зміненим висловом з культового фільму: Батько зробив Зеленському пропозицію, від якої неможливо відмовитись.

Не встигли вщухнути пристрасті навколо скарги першого секретного інформатора, який на семи сторінках описав те, як Трамп нібито тиснув на Зеленського у телефонній розмові, як газета The New York Times пише про ще одного співробітника спецслужб, у якого є інформація про Трампа посерйозніше. І нібито його свідчення з перших вуст посилять вірогідність імпічменту.

У Білому домі на такі новини відреагували іронічно. Сам Президент США написав, що другого інформатора витягли з лави запасних, адже показання першого щодо його, як він стверджує, ідеальної розмови з Зеленським були непереконливими.

Обох секретних інформаторів ховають за сімома замками. Ймовірно, вони беруть участь у програмі захисту свідків. Змінили прізвище і адресу. Хоча команда Трампа шукала будь-які варіанти аби зустрітися з ними. Коли вони дадуть публічне свідчення федеральному прокурору поки невідомо.

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А поки один за одним свідчать Конгресу американські діячі, пов’язані з Україною. Першою жертвою скандалу став спецпредставник США в Україні Курт Волкер. Його ім’я часто лунало у скарзі інформатора. Під час свідчення у Конгресі Волкер характеризує тодішнього генпрокурора Юрія Луценка зовсім інакше ніж Трамп. Мовляв, йому не варто довіряти. Волкер надав також 25 сторінок SMS-листування, в якому фігурує ще один чиновник зі скарги інформатора – посол США у ЄС Гордон Сондленд.

Гордон Сондленд мав свідчити у конгресі слідом за Волкером. Але за день до допиту держдепартамент США раптом забороняє йому з’являтись на слухання. В очах ЗМІ це виглядає як спроба Трампа заблокувати розслідування. Це одразу використовує головний конкурент Трампа на майбутніх виборах Джо Байден, який уперше публічно закликав до імпічменту президента.

У відповідь Трамп у власній манері не добирає слів. Висміюючи манеру опонента повільно говорити, він називає Байдена сонним і додає, що він разом з сином урвав мільйони доларів як мінімум в двох країнах.

Тим часом конгрес оприлюднює вилучене у Волкера листування. Сам Волкер, Сондланд і тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор ще перед візитом президента України в Нью-Йорк припускали, що Трамп не зустрінеться з Зеленським до тих пір, поки той не пообіцяє почати розслідування проти сина Байдена – Хантера.

У листуванні Сондленд регулярно наполягає продовжити діалог по телефону. Чиновники обговорюють і те, що за тиждень до телефонної розмови з Зеленським Трамп наказує заморозити $400 млн військової допомоги для України. Тейлор вкрай незадоволений і реагує емоційно.

Володимир Зеленський вкотре заявив, що тиску не було, а рішення про заморожування коштів було ухвалене до телефонної розмови. Україна стала несподіваним і важливим гравцем на виборах в США. Але навряд чи це можна назвати позитивом, скоріше розтяжкою.

Навряд чи зраділи у команді американського президента свідченням у Конгресі колишнього посла США в Україні Марі Йованович, яка теж фігурує у телефонній розмові Трампа і Зеленського. Причому, в негативному контексті. Дипломат під час допиту повідомила, що президент США Дональд Трамп особисто вимагав її звільнення від Держдепу США і розгорнув проти неї цілу кампанію. Ймовірно, за вимоги тиснути на українську владу аби поновити справу Байдена-молодшого. Йованович, за словами одного колишнього дипломата, відмовилася брати участь у підкилимних іграх.

Причетними до відкликання Йованович американські журналісти називали двох бізнесменів родом з Радянського Союзу, яких Джуліані назвав своїми клієнтами –Льва Парнаса та Ігоря Фрумана. Цієї п’ятниці їх затримали в аеропорту Далласа за підозрою у фальсифікації документів і шахрайстві з фінансуванням передвиборчої кампанії Трампа, на яку вони пожертвували $325 тис. від імені підставної фірми.

Парнас і Фруман, які мають давні бізнес-інтереси в Україні, допомагали Джуліані наводити мости з українськими посадовцями. У справі Байдена-молодшого також. Саме ця солодка парочка начебто організувала зустріч адвоката Трампа з тодішнім генпрокурором Луценком у Нью-Йорку та Варшаві. Дональд Трамп заявив, що він з бізнесменами не знайомий, хоча з одним з них у нього є спільне фото.

За інформацією New York Times, федеральні прокурори відкрили провадження і проти самого Рудольфа Джуліані. Вони розслідують, чи не порушував адвокат лобістські закони під час діяльності в Україні.

Чи оголосять Трампу імпічмент? Якщо після допиту ключових свідків палата представників винесе звинувачення проти Трампа – справу передадуть в сенат, який і вирішуватиме: бути чи не бути. В історії США було три випадки імпічменту і жоден не усунув президента юридично. Скандал з Річардом Ніксоном у 1974 році завершився тим, що президент сам склав повноваження, не дочекавшись засідання сенату. Підтримка його імпічменту тоді складала захмарні 57%, у Трампа ж поки лише 40%. Але політичний ураган тільки роздувається.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи реально відсторонити від посади президента США.