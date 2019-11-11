На 89-му році життя померла канадська письменниця Еліс Манро.

Шейла Манро повідомила про смерть своєї матері, відомої канадської письменниці Еліс Манро.

У 2013 році вона стала лауреатом Нобелівської премії з літератури. Тоді Нобелівський комітет назвав Манро майстром сучасної оповіді.

Також письменниця отримала міжнародну Букерівську премію в 2009 році.

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Наразі причина смерті Монро невідома.

Найближчим часом обіцяють оприлюднити більше інформації про смерть письменниці.

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Джерело: McClelland&Stewart