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Факти / Світ

Померла лауреат Нобелівської премії Еліс Манро

На 89-му році життя померла канадська письменниця Еліс Манро.

Еліс Манро

Шейла Манро повідомила про смерть своєї матері, відомої канадської письменниці Еліс Манро.

У 2013 році вона стала лауреатом Нобелівської премії з літератури. Тоді Нобелівський комітет назвав Манро майстром сучасної оповіді.

Також письменниця отримала міжнародну Букерівську премію в 2009 році.

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Наразі причина смерті Монро невідома.

Найближчим часом обіцяють оприлюднити більше інформації про смерть письменниці.

Факти ICTV також писали про те, що радянський дисидент і письменник Володимир Буковський помер у Великій Британії.

Джерело: McClelland&Stewart

Фото: Getty Images

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