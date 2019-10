В аеропорту Барселони Ель-Прат після оголошення вироку дев’яти лідерам каталонських сепаратистів відбулися масові протести.

Протестуючі вирішили заблокувати роботу міжнародного аеропорту.

В адміністрації аеропорту розповіли, що через мітинги довелося скасувати 108 рейсів.

Коли поліція намагалася звільнити від активістів центральну територію біля аеропорту, відбулися зіткнення. Внаслідок чого 37 людей постраждали.

Тисячі прихильників незалежності Каталонії також зібралися на площі Каталонії в центрі Барселони, перекривши деякі вулиці і доступ до станцій метро.

Згідно з даними МВС, в демонстрації взяли участь понад 25 тис. людей.

Thousands of people are now blocking the airport. pic.twitter.com/0LAWrtGrgC

— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) October 14, 2019