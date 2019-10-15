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Факти / Світ

У Барселоні відбулися масові зіткнення під час протестів – 37 постраждалих

Барселону охопили протести через вироки лідерам Каталонії. Під час демонстрацій 37 людей постраждали.

У Барселоні відбулися масові зіткнення під час протестів – 37 постраждалих

В аеропорту Барселони Ель-Прат після оголошення вироку дев’яти лідерам каталонських сепаратистів відбулися масові протести.

Протестуючі вирішили заблокувати роботу міжнародного аеропорту.

В адміністрації аеропорту розповіли, що через мітинги довелося скасувати 108 рейсів.

Коли поліція намагалася звільнити від активістів центральну територію біля аеропорту, відбулися зіткнення. Внаслідок чого 37 людей постраждали.

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Тисячі прихильників незалежності Каталонії також зібралися на площі Каталонії в центрі Барселони, перекривши деякі вулиці і доступ до станцій метро.

Згідно з даними МВС, в демонстрації взяли участь понад 25 тис. людей.

Раніше Факти ICTV писали, що понад 600 тис. людей, які підтримують відділення Каталонії від Іспанії, зібралися на мітинг в Барселоні у Національний день автономії.

Джерело: El Pais

Фото: Getty Images

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