Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про старт виборчої кампанії.

Голосування на 43-х загальних виборах в Канаді відбудеться 21 жовтня.

Трюдо відвідав генерал-губернатора, щоб офіційно розпочати кампанію. Премʼєр оголосив про свої досягнення в області економіки і навколишнього середовища.

We’re going to keep investing in Canadians and making life more affordable – so you can keep building a better future for your kids. This October, #ChooseForward. https://t.co/SnHgRTR77Z

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 10, 2019