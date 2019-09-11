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Трюдо розпустив парламент Канади

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо розпустив парламент і оголосив дату виборів.

Джастін Трюдо

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про старт виборчої кампанії.

Голосування на 43-х загальних виборах в Канаді відбудеться 21 жовтня.

Трюдо відвідав генерал-губернатора, щоб офіційно розпочати кампанію. Премʼєр оголосив про свої досягнення в області економіки і навколишнього середовища.

– Ми будемо продовжувати інвестувати в канадців і робити життя більш доступним, щоб ви могли будувати краще майбутнє для своїх дітей. Цього жовтня, — зазначив Трюдо.

Читайте: Канада довела, що є другом України: Зеленський на зустрічі з Трюдо

Нагадаємо, Канада готова посилити санкції проти Росії через російську агресію в Україні.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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