Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо розпустив парламент і оголосив дату виборів.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про старт виборчої кампанії.

Голосування на 43-х загальних виборах в Канаді відбудеться 21 жовтня.

Трюдо відвідав генерал-губернатора, щоб офіційно розпочати кампанію. Премʼєр оголосив про свої досягнення в області економіки і навколишнього середовища.

– Ми будемо продовжувати інвестувати в канадців і робити життя більш доступним, щоб ви могли будувати краще майбутнє для своїх дітей. Цього жовтня, — зазначив Трюдо.

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We’re going to keep investing in Canadians and making life more affordable – so you can keep building a better future for your kids. This October, #ChooseForward. https://t.co/SnHgRTR77Z — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 10, 2019

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