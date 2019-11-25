Бернар Арно, власник концерну Louis Vuitton Moet Hennessy, може здійснити найбільшу операцію у своїй кар’єрі, придбавши ювелірну компанію Tiffany.

Концерн Louis Vuitton Moet Hennessy французького мільярдера Бернара Арно придбає американську ювелірну компанію Tiffany за $16,7 млрд.

Нова ціна, яку запропонував LVMH, на 12,5% вища за початкову ціну, яку Арно пропонував наприкінці жовтня. Тоді у Tiffany ціну в $120 за акцію ($14,5 млрд за компанію) назвали занадто маленькою.

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Запропонувавши $130 за акцію ($16 млрд за всю компанію) LVMH отримав згоду власників Tiffany і доступ до фінансових паперів компанії.

Бернар Арно займає четверте місце у рейтингу мільярдерів, маючи статки, які оцінюються в $76 млрд.

Нагадаємо, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс повернув собі перше місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Джерело: FT