PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Сделка всей карьеры: владелец Louis Vuitton покупает Tiffany за $16 млрд

Бернар Арно, владелец концерна Louis Vuitton Moet Hennessy, может совершить крупнейшую сделку в своей карьере, купив ювелирную компанию Tiffany.

Сделка всей карьеры: владелец Louis Vuitton покупает Tiffany за $16 млрд

Концерн  французского миллиардера Бернара Арно приобретет американскую ювелирную компанию Tiffany за $16,7 млрд.

Новая цена, которую предложил LVMH, на 12,5% выше первоначальной цены, которую Арно предлагал в конце октября. Тогда в Tiffany цену в $120 за акцию ($14,5 млрд за компанию) посчитали слишком маленькой.

Читайте: Илон Маск за неделю разбогател на $2 млрд

Предложив $130 за акцию ($16 млрд за всю компанию) LVMH получил согласие владельцев Tiffany и доступ к финансовым бумагам компании.

Бернар Арно занимает четвертое место в рейтинге миллиардеров, имея состояние, которое оценивается в $76 млрд.

Напомним, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира.

Источник: FT

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка