Бернар Арно, владелец концерна Louis Vuitton Moet Hennessy, может совершить крупнейшую сделку в своей карьере, купив ювелирную компанию Tiffany.

Концерн французского миллиардера Бернара Арно приобретет американскую ювелирную компанию Tiffany за $16,7 млрд.

Новая цена, которую предложил LVMH, на 12,5% выше первоначальной цены, которую Арно предлагал в конце октября. Тогда в Tiffany цену в $120 за акцию ($14,5 млрд за компанию) посчитали слишком маленькой.

Читайте: Илон Маск за неделю разбогател на $2 млрд

Предложив $130 за акцию ($16 млрд за всю компанию) LVMH получил согласие владельцев Tiffany и доступ к финансовым бумагам компании.

Бернар Арно занимает четвертое место в рейтинге миллиардеров, имея состояние, которое оценивается в $76 млрд.

Напомним, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей мира.

Источник: FT