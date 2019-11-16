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Білл Гейтс повернув собі статус найбагатшої людини світу

Американський бізнесмен і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс повернув собі перше місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index найбагатших людей світу.

Білл Гейтс повернув собі статус найбагатшої людини світу

Станом на листопад капітал Білла Гейтса оцінюється в $110 млрд.

З першої позиції на другу опустився засновник Amazon Джефф Безос зі статком у $109 млрд. Третє місце рейтингу як і раніше займає глава французької корпорації LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно з $103 млрд.

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До слова, За всю історію Bloomberg Billionaires Index Гейтс майже завжди посідав перше місце. Він опустився на третю сходинку рейтингу лише у липні 2019 року, поступившись Безосу і Арно. Його статки зменшилися через благодійність – засновник корпорації Microsoft пожертвував понад $35 млрд до фонду Білла і Мелінди Гейтс.

Джерело: Bloomberg

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