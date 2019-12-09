PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Конгрес США має намір ввести санкції проти Північного потоку-2

Конгрес США планує ухвалити проект, який передбачає санкції проти Північного потоку-2, до 20 грудня.

Конгрес США має намір ввести санкції проти Північного потоку-2

Американські законодавці внесли положення про санкції щодо компаній, які беруть участь в проекті Північний потік-2, в проект оборонного бюджету на наступний рік.

Санкції стосуватимуться не тільки компаній, а й їхніх топ-менеджерів, яким можуть не видавати американську візу і блокувати транзакції, пов’язані з нерухомістю або активами в США.

Санкції спрямовані на те, щоб зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2.

Читайте: Північний потік-2: дозвіл Данії на будівництво оскаржили

За словами одного з авторів законопроекту Теда Круза, Північний потік-2 принесе мільярди доларів Росії, які вона зможе використовувати для фінансування військової агресії проти Америки і Європи.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Америка ще не визначилися з санкціями проти Північного потоку-2.

Джерело: Bloomberg

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стрілянина на авіабазі у США:
Стрілянина на авіабазі у США: четверо загиблих, ще вісьмох поранено
Чекали півроку. У США чоловік виграв у лотерею $15 млн і не забрав їх
Чекали півроку. У США чоловік виграв у лотерею $15 млн і не забрав їх
США ввели санкції проти 6 російських компаній і хакерів Evil Corp
США ввели санкції проти 6 російських компаній і хакерів Evil Corp
25 років Будапештському меморандуму: чому його положення не виконуються
25 років Будапештському меморандуму: чому його положення не виконуються
На базі Перл-Харбор матрос вбив двох людей і застрелився
На базі Перл-Харбор матрос вбив двох людей і застрелився
джулиани
Джуліані прилетів до Києва – ЗМІ
Північний потік 2
США не визначилися з санкціями проти Північного потоку-2 – Трамп
Аня Бланшард
Прокуратура вимагає для вбивці доньки бійця UFC смертної кари
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка