Конгрес США має намір ввести санкції проти Північного потоку-2

Конгрес США планує ухвалити проект, який передбачає санкції проти Північного потоку-2, до 20 грудня.

Американські законодавці внесли положення про санкції щодо компаній, які беруть участь в проекті Північний потік-2, в проект оборонного бюджету на наступний рік.

Санкції стосуватимуться не тільки компаній, а й їхніх топ-менеджерів, яким можуть не видавати американську візу і блокувати транзакції, пов’язані з нерухомістю або активами в США.

Санкції спрямовані на те, щоб зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2.

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За словами одного з авторів законопроекту Теда Круза, Північний потік-2 принесе мільярди доларів Росії, які вона зможе використовувати для фінансування військової агресії проти Америки і Європи.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Америка ще не визначилися з санкціями проти Північного потоку-2.